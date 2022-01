Čeští běžci označili olympijské tratě za náročné, zatím špatně spí

Peking - Čeští běžci na lyžích označili tratě na olympijských hrách v Pekingu za náročné. Česká jednička Michal Novák i Kateřina Janatová uvedli, že zatím od pátečního příletu do dějiště stále vstřebávají časový posun a zatím v noci moc dobře nespí.

Běžci na lyžích testují okruhy v horském středisku Čang-ťia-kchou, kde dosud nikdy nestartovali. "Jsou teda hodně náročný, zvlášť nejdelší okruh, tam mi připadá, že jenom stoupám a stoupám a nekončí to. Padesátka bude zajímavý závod," řekl Novák v nahrávce pro média. "Tratě jsou super fyzické. Kopce jsou neskutečně dlouhý, takže je to těžká trat," doplnila Janatová.

Zároveň si reprezentanti zvykají na očekávaný přísný olympijský a koronavirový režim v bublině. Jejich pohyb je omezen na olympijskou vesnici a sportoviště. "Je to pro mě takovej jinej svět," řekl Novák, který v této sezoně vybojoval dvě pátá místa v závodech Světového poháru. "Když jdeme klusat, tak můžeme jenom po vesnici čtyři sta metrů tam a zpátky. Na to nejsem úplně zvyklej," konstatoval.

K tomu se snaží překonat tzv. jet leg ve vyšší nadmořské výšce. Novák i Janatová přiznali, že zatím špatně spí. "Usnul jsem ve tři ráno a pak jsem skoro nestihl trénink dopoledne," uvedl Novák a Janatová před další nocí dodala: "Doufám, že budu spát víc než čtyři hodiny."

Oba věří, že do startu prvních závodů, skiatlonu (ženy poběží 5. února a muži o den později), budou připraveni. Pro co nejlepší formu udělali maximum. "Co jsme mohli. Myslím, že jsem ve formě. Teď se dá akorát vyladit. Spíš se dají věci zkazit, než zlepšit," řekl Novák.

Běžci podobně jako biatlonisté řeší v olympijské vesnici ucpávání odpadů toalet na pokojích. A Nováka trošku zklamalo jídlo. "Před čtyřmi lety v Koreji byl větší výběr a přišlo mi to i chutnější. Teď to je spíš nouzovka," pronesl pětadvacetiletý závodník z Karlových Varů.