Čeští běžci na lyžích ztroskotali ve sprintu v Les Rousses ve čtvrtfinále

Les Rousses (Francie) - Ani jeden z českých běžců na lyžích nepostoupil na Světovém poháru v Les Rousses ve sprintu klasicky do semifinále. Vyhráli Francouz Richard Jouve, který ve finiši odolal náporu lídra seriálu Nora Johannese Hösflota Klaeba, a Norka Kristine Skistadová.

Nejlepší z pětice českých reprezentantů byl na 18. místě Luděk Šeller, jemuž k postupu do semifinále na čas scházely necelé čtyři desetiny sekundy. Do první dvacítky se vešla i devatenáctá Tereza Beranová, bodovali rovněž 23. Ondřej Černý a 28. Michal Novák. Kateřina Janatová jako jediná z Čechů nepostoupila z kvalifikace.

Zatímco Skistadová byla nejrychlejší už v kvalifikaci a finále ovládla způsobem start-cíl, Jouve musel o výhru bojovat až do finiše. Nakonec odrazil Klaebův nástup o devět setin a před domácím publikem oslavil čtvrtý triumf v SP. Třiadvacetiletá Skistadová byla v SP dosud nejlépe čtvrtá.

Výsledky SP v běhu na lyžích v Les Rousses - sprint klasicky:

Muži: 1. Jouve (Fr.) 2:39,14 min., 2. Klaebo -0,09, 3. Golberg (oba Nor.) -0,91, 4. Anger (Švéd.) -0,91, 5. Wiig (Nor.) -1,78, 6. Pellegrino (It.) -1,82, ...18. Šeller, 23. Černý, 28. Novák (všichni ČR) vyřazeni ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 31 závodů): 1. Klaebo 1576, 2. Golberg 1489, 3. Pellegrino 1178, 4. Holund 948, 5. Krüger 844, 6. Tönseth (všichni Nor.) 802, ...8. Novák 790, 55. Černý 200, 87. Šeller 116, 109. Fellner (ČR) 53.

Ženy: 1. Skistadová (Nor.) 3:01,97, 2. Ribomová -0,70, 3. Dahlqvistová -1,78, 4. Svahnová (všechny Švéd.) -2,08, 5. Kernová (USA) -3,45, 6. Hagströmová (Švéd.) -9,24, ...19. Beranová vyřazena ve čtvrtfinále, 34. Janatová (obě ČR) vyřazena v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 31 závodů): 1. T. U. Wengová (Nor.) 1447, 2. Karlssonová (Švéd.) 1160, 3. Niskanenová (Fin.) 1126, 4. Digginsová 1110, 5. Brennanová (obě USA) 1066, 6. Hennigová (Něm.) 992, ...26. Janatová 461, 41. Beranová 273, 44. Razýmová 260, 85. Antošová 72, 110. P. Nováková 25, 135. A. Nováková (všechny ČR) 6.