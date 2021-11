Čeští basketbalisté v Sarajevu vstoupí do kvalifikace MS 2023

Praha - Čeští basketbalisté zahájí dnešním utkáním v Bosně a Hercegovině úvodní část kvalifikace o postup na mistrovství světa 2023 a věří, že i bez klíčových opor navážou na úspěchy z nedávného období. V sarajevské hale Mirzy Delibašiče se pokusí mimo jiné zavzpomínat na tři roky staré vítězství, díky kterému si zajistili účast na MS 2019, v němž pak skončili šestí. Ve skupině F narazí také na Litvu a Bulharsko. Do další kvalifikační fáze postoupí tři týmy a započítají se jim všechny výsledky.

"Bosna a Hercegovina je těžký soupeř na úvod. Má hodně hráčů, kteří působí v Lize mistrů a dalších evropských soutěžích. Každý z nás se pokusíme předvést maximum a nikdo se nebude na nic vymlouvat. Zkusíme dát dohromady co nejsilnější tým, nejlepší taktiku a snad to bude pro nás úspěšný vstup," řekl asistent trenéra národního týmu Petr Czudek.

Oproti více než tři roky staré výhře 85:80 budou nyní výběru trenéra Ronena Ginzburga chybět kvůli klubovým povinnostem hvězdy Tomáš Satoranský (New Orleans Pelicans) a Jan Veselý (Fenerbahce Istanbul). Vedle nich nejsou v nominaci ani Blake Schilb nebo pivoti Ondřej Balvín a Patrik Auda, které nepustí z japonských klubů koronavirová opatření v zemi. Na poslední chvíli se museli kvůli zdravotním potížím odhlásit také Martin Kříž a kapitán Vojtěch Hruban. Pomyslnou pásku převzal rozehrávač Jakub Šiřina, který se po dalším utkání s Litvou rozloučí s reprezentační kariérou.

"V kvalifikačních oknech záleží, jaký je aktuální zdravotní stav hráčů, jak je uvolní týmy v NBA či Eurolize a jak jsou na tom s formou. Proto se občas stane, že se hledají možnosti, jak sestavit tým, a my těch hráčů nemáme zase tolik. Snažíme se to poskládat tak, aby se nám podařilo postoupit zase na mistrovství světa, kde je i klíč k olympiádám a dalším věcem," uvedl Czudek.

Vedle šestého místa z MS 2019 budou chtít Češi stavět i na letošním úspěchu, kdy se jim podařilo po 41 letech postoupit na olympijské hry do Tokia. Z tohoto týmu jsou nyní k dispozici Jaromír Bohačík, Lukáš Palyza, David Jelínek, Martin Peterka a trojice rozehrávačů Šiřina, Tomáš Vyoral a Ondřej Sehnal.

"Nikdo z nás nechce prohrávat a naše laťka je nastavená vysoko. Podle mě ještě ani není doceněno, co jsme vše dokázali. Až si říkám, jestli těch zázraků nebylo už moc. I nyní se čeká postup na mistrovství světa, ale je to spojeno s dlouhou cestou a pro to je potřeba mít kompletní tým," upozornil Czudek.

V Sarajevu čeká na český výběr bouřlivá balkánská atmosféra. V nominaci soupeře je i dvaadvacetiletý rozehrávač Džanan Musa, jenž působil v Brooklynu v NBA. Další hvězda Jusuf Nurkič si plní klubové povinnosti v Portlandu. Češi s Bosnou a Hercegovinou vyhráli ve vzájemné historii čtyři z dosavadních pěti duelů.

"Nevím, jestli budeme v roli favorita, ale domácí tým je přeci jen domácí tým, takže by větší tlak měl být na ně. Musíme hlavně chytře využít věci, které nám Bosňané nabídnou. Analyzujeme, kde mají slabé stránku, ale už teď vidíme, že je jejich soupiska silná. Z hlediska výškových parametrů mají navíc výhodu, takže uvidíme, co na ně vymyslíme," prohlásil Czudek.

Při absenci klíčových pivotů se Češi pokusí soupeře přehrát pomocí střelby z perimetru. "Musíme se vyrovnat v bojovnosti a neustoupit. Jsem si jistý, že máme kvalitně složený tým. Jedeme do Bosny s tím, že máme proti nim dobrou zkušenost a věřím, že se nás bude držet i genius loci z posledního postupu na mistrovství světa. Bosna pro nás bude odrazový můstek do dalších zápasů," dodal Czudek.

MS v roce 2023 budou hostit Indonésie, Japonsko a Filipíny. Z kvalifikační skupiny postoupí tři týmy a se započítáním dosažených výsledků se v další fázi utkají s nejlepším triem ze skupiny E (Francie, Portugalsko, Maďarsko, Černá Hora) rovněž systémem doma - venku. Na šampionát se z šestičlenné skupiny dostanou tři mužstva.

První český kvalifikační zápas začne v Sarajevu v dnes ve 20:00 SEČ.