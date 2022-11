Čeští basketbalisté se představí v kvalifikaci MS bez kapitána Hrubana

Szombathely (Maďarsko) - Bez kapitána Vojtěcha Hrubana nastoupí čeští basketbalisté v pondělí v Szombathely k dalšímu utkání kvalifikace mistrovství světa proti domácímu Maďarsku. Tým kouče Ronena Ginzburga ztratil po páteční prohře v Pardubicích s Černou Horou (56:65) reálnou šanci na postup a závěrečné zápasy pojme jako začátek nové éry. Duel začne v 18:00.

Teoretickou naději na účast na mistrovství světa, které bude v příštím roce v Japonsku, na Filipínách a v Indonésii, zachová českému výběru jen výhra v Maďarsku a porážka Černé Hory doma s Litvou a Bosny a Hercegoviny ve Francii.

Na konci února příštího roku by pak svěřenci trenéra Ginzburga museli vyhrát doma nad Francií i v Černé Hoře. Navíc by museli spoléhat na porážky Černé Hory v Bosně a Hercegovině, prohru Maďarska v Litvě a jeho vítězství nad Bosnou a Hercegovinou.

Také by si museli v Maďarsku a v Černé Hoře výrazně vylepšit skóre pro případnou minitabulku s Černou Horou, Bosnou a Hercegovinou a Maďarskem. Této vysoce nepravděpodobné variantě ani sami hráči nevěří.

Trenér Ginzburg se musí v Maďarsku obejít bez řady opor včetně Tomáše Satoranského či Jana Veselého a nově i Hrubana. "Vojta měl problémy s pasem a celkově s návratem do Velké Británie, takže byl nucený zůstat doma a neodcestoval s námi. Samozřejmě bude chybět jak emočně, tak jako bodový lídr," řekl asistent trenéra Jan Pospíšil.

Větší prostor by měli dostat mladí hráči, kteří potřebují získávat zkušenosti s vrcholnou scénou. Češi se pokusí Maďarům oplatit srpnovou porážku z Chomutova (79:82). Národnímu týmu patří s bilancí tří výher a šesti porážek poslední místo ve skupině K.

"Musíme si dát pozor hlavně na Vojvodu. Oproti zápasu v Chomutově bude absentovat Hanga. Naopak tam chyběl velmi dobrý střelec Filipovity, toho budeme muset určitě pohlídat. Celý jejich tým má hru hodně založenou na cloně na míč. Budeme je muset v tom nějakým způsobem přibrzdit," řekl Pospíšil.

Prostor pro širší kádr očekává pivot Ondřej Balvín. "Nevidím do hlav trenérů a nevím, na čem se budou domlouvat i v rámci vedení federace. Je ale načase dát šanci mladým klukům," řekl Balvín.

"Máme ještě tři zápasy, kdy můžou hrát proti Francii, v Maďarsku a Černé Hoře. To jsou tři skvělé zápasy, tři různí soupeři a na téhle mezinárodní úrovni se jim zkušenosti budou sbírat líp než v české lize. Kluci si musí přát, aby mohli nastoupit proti Francii, proti soupeřům z EuroCupu a dalších skvělých soutěží. To by pro ně měla být motivace a kvůli zkušenostem by tu šanci měli dostat," dodal pivot ukrajinského týmu Prometej.