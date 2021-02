Čeští basketbalisté by na OH mohli hrát s USA, Francií a Íránem

Mies (Švýcarsko) - Čeští basketbalisté by se v případě postupu na olympijské hry v Tokiu utkali v základní skupině A s favorizovanými Spojenými státy americkými, Francií a Íránem. Boj o první účast pod pěti kruhy v historii samostatné České republiky čeká svěřence trenéra Ronena Ginzburga na přelomu června a července v kanadské Victorii. Tam narazí v "áčku" na Turecko a Uruguay, dalšími možnými soupeři o jediné postupové místo jsou Kanada, Řecko a Čína.

"Samotný turnaj ještě nikdo z nás neřeší. První je kvalifikace a je obrovsky těžká proti týmům, které mají obrovskou kvalitu a budou nás chtít stoprocentně porazit. Minimálně Řecko a Turecko nám mají co vracet. Nečeká nás rozhodně nic lehkého," řekl reprezentační kapitán Vojtěch Hruban v tiskové zprávě České basketbalové federace.

"Naše šance, budeme-li realisté, nejsou zase tak vysoké. Na druhou stranu se může stát všechno a na olympiádu nakonec jet můžeme. Jak se říká, nahoru se chodí po jednom schodu, ne po třech," prohlásil Hruban.

S Američany, kteří ovládli poslední tři olympijské turnaje, se český tým utkal v základní skupině na mistrovství světa v roce 2019 v Číně. V úvodním duelu s nimi prohrál 67:88, ale nakonec dosáhl na historické šesté místo.

Ginzburgův výběr nyní bude usilovat o první olympijskou účast od roku 1980 ještě z dob Československa. Po nejhůře druhém místě ve skupině s Tureckem a Uruguayí by musel zvládnout i semifinále a finále.

"Můžeme být rádi, že pokud se na olympiádu dostaneme, budeme mít zase tým Spojených států. To bude asi jiný tým, než jsme měli možnost potkat v Číně. Bude tam víc hvězd. Přeci jen olympijský turnaj berou Američané víc vážně. Uvidí se ale, jaká bude situace v NBA. To se nedá předvídat," uvedl Hruban.

Francii posunulo na olympiádu třetí místo z MS, Írán na něm jako nejlepší asijský celek obsadil 23. pozice. "Francie bude mít také hvězdný tým plný hráčů NBA. Írán je klasický účastník her, který má několik lety pověřených veteránů. Mají za sebou spoustu turnajů. Na druhou stranu to není nejsilnější tým a účastní se OH jen díky postavení mezi asijskými týmy," doplnil Hruban.

Kvalifikační turnaje se odehrají od 29. června do 4. července. Další tři se konají ve Splitu (Chorvatsko, Brazílie, Tunisko, Německo, Rusko, Mexiko), v Kaunasu (Litva, Korea, Venezuela, Polsko, Slovinsko, Angola) a v Bělehradu (Srbsko, Nový Zéland, Dominikánská republika, Itálie, Senegal, Portoriko).

Mužský turnaj v Tokiu se uskuteční od 25. července do 7. srpna. Ve skupině B jsou úřadující vicemistři světa Australané, Nigérie a vítězové kvalifikací ve Splitu i Bělehradu. V "céčku" se představí mistři světa Španělé, Argentina, domácí Japonsko a nejlepší celek z Kaunasu.

Olympiáda byla kvůli pandemii koronaviru o rok odložena a Hruban věří, že se stejně jako kvalifikace uskuteční. "Nějaké zprávy máme. Olympiáda by se měla stoprocentně uskutečnit, i když v hodně ořezaných a přísných hygienických podmínkách. Asi to olympiádě sebere dost kouzlo, když se nebude moct na ostatní sporty. Sportovci budou muset být zavření na hotelu. Bude to jiné než klasická olympijská zkušenost," uvedl Hruban.

"Jestli bude olympiáda, tak by měla být i kvalifikace, samozřejmě. Tam to bude hodně záležet na pořadatelských zemích, jak to zvládnou a jak budou připravené. Podmínky ještě nebudou ideální, tak uvidíme, co se bude dít," dodal jednatřicetiletý kapitán.

Olympijský turnaj žen začne o den později, vítězky posledních šesti olympiád Američanky ve skupině B narazí na domácí Japonsko, Nigérii a Francii. V "áčku" jsou úřadující mistryně Evropy Španělky s Koreou, Srbskem a Kanadou, v "céčku" pak Austrálie, Portoriko, Čína a Belgie.

Los olympijského turnaje v basketbalu:

Muži

(25. července - 7. srpna):

Skupina A: Írán, Francie, USA, vítěz kvalifikace ve Victorii.

Skupina B: vítěz kvalifikace ve Splitu, Austrálie, vítěz kvalifikace v Bělehradu, Nigérie.

Skupina C: Argentina, Japonsko, Španělsko, vítěz kvalifikace v Kaunasu.

Ženy

(26. července - 8. srpna):

Skupina A: Korea, Srbsko, Kanada, Španělsko.

Skupina B: Nigérie, Japonsko, Francie, USA.

Skupina C: Austrálie, Portoriko, Čína, Belgie.