Čeští basketbalisté budou na ME usilovat o první výhru, čekají je Nizozemci

Praha - Čeští basketbalisté se v pondělním utkání proti Nizozemsku pokusí vybojovat první výhru v domácí skupině D na mistrovství Evropy v Praze. Po porážkách s Polskem (84:99) a se Srbskem (68:81) jsou svěřenci trenéra Ronena Ginzburga stejně jako jejich soupeř bez vítězství. Češi ale doufají, že je na zbývající důležité boje o čtyři postupové pozice do osmifinále naladí vyhraný druhý poločas (43:38) v sobotním duelu s favorizovanými Srby. Zápas s Nizozemci začne v O2 Areně v 17:30, v úterý budou Češi hrát s Finskem a ve čtvrtek s Izraelem.

"Je to základ, od kterého se musíme odpíchnout, se stejnou energií jít do dalších zápasů, a myslím si, že pak můžeme třikrát zvítězit," přál si navázat na povedenou pasáž z duelu se Srby křídelník Tomáš Kyzlink. Češi potřebují zabrat, naposledy vyhráli na startu přípravy na EuroBasket na turnaji v Pardubicích, kde porazili Bulharsko (93:60) a Chorvatsko (95:83).

Od té doby inkasovali šest porážek - na Supercupu v Hamburku s Německem (90:101) a Itálií (80:96) a v generálce na ME v kvalifikaci mistrovství světa v Paříži s Francií (60:95) a v Chomutově s Maďarskem (79:82). "Šest porážek za sebou? To ke sportu patří. Musíme to hodit za hlavu, soustředit se dál a sebevědomě se vztyčenou hlavou jít do dalšího utkání. Nic jiného nám nezbývá," prohlásil hráč německého Bambergu.

"Mrzí nás to, šest prohraných zápasů žádnou dobrotu neudělá. Ale pořád máme před sebou tři zápasy, ty budou hodně důležité. A je úplně jedno, jak ty předtím dopadly, když dáme úplně všechno do těchto tří, tak máme dobrou šanci postoupit z dobrého místa. Pokračujeme dál. Myslím si, že ze zápasu se Srby, i když prohraného, si můžeme vzít pár pozitivní věcí a stavět na nich do dalších zápasů," řekl pivot Patrik Auda.

"Byly určité momenty, kdy jsme se snažili hrát rychle dopředu. Takový styl hry nám sedí, předtím tam moc rychlých protiútoků a rychlé hry nebylo a právě kvůli tomuhle to bylo lepší proti Srbům," připojil hráč japonské Jokohamy. Dnešní volný den přivítal, tým měl na programu až odpolední trénink. "Po dvou náročných zápasech pomůže (volný den) po fyzické i psychické stránce a budeme mít dost času se připravit. Potřebujeme vyhrát a od toho se odrazit dál," doplnil Auda.

S Nizozemci, kteří na turnaji podlehli Srbsku 76:100 a Izraeli 67:74, se český tým utkal naposledy na začátku srpna v generálce na EuroBasket 2014. V Nymburce vyhrál 77:68 a 65:51. Poslední výhru tehdy řídil 20 body Tomáš Satoranský, který v duelu se Srbskem odpočíval poté, co za dva týdny stihl doléčit zraněný kotník na pravé noze natolik, že mohl zasáhnout do úvodního duelu s Polskem.

"Děkujeme za neskutečnou domácí atmosféru během prvních dvou zápasů. Výsledkově bohužel nedopadly podle našich představ, ale budeme se dál rvát, abychom už příště měli všichni společně větší důvod k radosti. Vidíme se v pondělí v O2 Areně," napsal na svůj twitterový účet Satoranský, který ve sobotu podporoval tým z lavičky a o jeho startu se zřejmě opět rozhodne jako v pátek až před zápasem.

O body Nizozemců se stará hlavně Worthy De Jong z Leidenu, který jich v úvodním utkání proti Srbům dal 28 a proti Izraeli byl s 12 také nejúspěšnější z týmu.