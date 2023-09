Čeští baseballisté se na ME utkají se Španělskem o vítězství ve skupině

Ostrava - Čeští baseballisté se dnes na domácím mistrovství Evropy utkají v Ostravě o vítězství v základní skupině A se Španělskem. Oba týmy jsou dosud na šampionátu stoprocentní a mají jistý postup do čtvrtfinále. Utkání v Arrows Parku začne v 17:30.

Češi i Španělé si v Ostravě v minulých dnech poradili se zbývajícími dvěma soupeři Rakouskem a Řeckem jednoznačně. Španělé se skóre 27:2, svěřenci trenéra Pavla Chadima jen s o málo horším 23:0.

"Určitě do zápasu půjdeme s dobrým pocitem. Na druhou stranu to cítím tak, že je to naše první čtvrtfinále. Pokud chceme hrát se světovou špičkou, tak nám zápas ukáže, jestli na to máme a jestli tady někdo může mluvit o medaili. Pokud nebudeme Španělsku rovnocenným soupeřem, tak o tom mluvit nemůžeme," uvedl Chadim.