Čeští atleti se vrátili z historicky nejúspěšnějšího juniorského ME

Praha - Čeští atleti se vrátili z historicky nejúspěšnějšího mistrovství Evropy juniorů. Osm medailí včetně tří zlatých, což znamenalo třetí příčku v hodnocení zemí, překvapilo i šéftrenéra Pavla Sluku. Doufá, že se rodí nová silná generace, která bude později úspěšná i na vrcholných seniorských akcích.

Mistrovství Evropy juniorů se koná od roku 1964 a má za sebou 27 ročníků. V Jeruzalémě česká výprava v hodnocení zemí nestačila jen na suverénní Německo a druhé Švédsko. Odvezla si tři zlaté, jednu stříbrnou a čtyři bronzové medaile. "Je to úžasný výsledek pro českou atletiku v mládežnické kategorii. Samozřejmě jsme čekali nějaké medaile, měli jsme tam želízka, ale že budeme mít osm medailí, je pro mě překvapení," řekl po příletu novinářům Sluka.

Kontinentální tituly získali půlkař Jakub Dudycha, čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel a Karolína Jarošová v běhu na 3000 metrů překážek, která ozdobila svůj výkon národním juniorským rekordem 10:04,57, přičemž je stále ještě dorostenka.

Stříbro získal diskař Jan Svozil, jenž jako jediný uspěl v technických disciplínách. Bronzové medaile vybojovali mílaři Natálie Milerová a Ondřej Gajdoš a dívčí štafety na 4x100 a 4x400 metrů.

Jeruzalémský tým má velkou perspektivu, protože jeho polovina včetně všech šampionů může startovat minimálně ještě na mistrovství světa juniorů v příštím roce. Na juniorském ME navíc kvůli zranění nestartoval český dorostenecký rekordman ve skoku do dálky Petr Meindlschmid.

Sluka by byl rád, kdyby se současné mladé tváře v budoucnu prosadily mezi elitou. "Já doufám, že se objevuje silná generace, která se pak objeví v seniorské reprezentaci, na to právě cílíme. Je na trenérech a nás, abychom jim připravili podmínky a budili v nich motivaci pro vrcholový sport," uvedl. Myslí si, že ti nejlepší mají podmínky srovnatelné se světem. "Myslím, že finančních prostředků není málo, ale musíme je investovat cíleně, aby nám to neslo výsledky," poznamenal.

Řada nadějných českých atletů využívá sportovní výkonnost k získání stipendia na amerických univerzitách. "Já to z toho statistického hlediska nepovažuju pro atletiku za šťastné, protože se nám tam nerekrutuje příliš atletů, kteří by nám v seniorské kategorii vozili medaile. Samozřejmě musíme atletům nabídnout alternativu, aby zůstali v českých podmínkách, u trenérů, kteří vědí, co je vrcholná atletika, a dělají ji dobře. To je jediné, co můžeme dělat. Když někdo chce jít studovat, ať studuje, to je jasné, ale pokud chce dělat vrcholový sport, některé věci nejdou úplně skloubit," řekl šéftrenér.