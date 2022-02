Čeští a moravští biskupové podporují Benedikta XVI. v kauze kolem zneužívání

Praha - Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner vyjádřil podporu emeritnímu papeži Benediktovi XVI. v jeho kauze údajného krytí sexuálního zneužívání. Dopis poslal do vatikánského bydliště bývalého papeže, sdělila dnes ČTK mluvčí ČBK Monika Klimentová. Dopis Graubner adresoval jménem českých a moravských biskupů. Již dříve vyjádřil Benediktovi XVI. podporu také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Kauza se týká doby, kdy Benedikt XIV. ještě jako kardinál Joseph Ratzinger stál v čele mnichovského arcibiskupství. Bývalý papež v úterý zveřejnil dopis, v němž požádal o odpuštění, nepřiznal však žádné osobní nebo konkrétní provinění.

Německá katolická církev před časem pověřila tamní právní firmu, aby prověřila, jak se v mnichovské arcidiecézi v letech 1945 až 2019 postupovalo v případech obvinění ze sexuálního zneužívání. Ratzinger stál v čele arcidiecéze v letech 1977 až 1982.

Zpráva byla zveřejněna v lednu. Autoři v ní uvádějí, že Ratzinger v době svého působení ve funkci řešil čtyři případy zneužívání, a obviňují ho z pochybení, protože neomezil službu kněží ani poté, co byli odsouzeni za trestné činy. Zpráva rovněž nachází pochybení u jeho předchůdce a nástupce a odhaduje, že za několik desetiletí zažilo zneužívání nejméně 497 obětí a dopustilo se ho nejméně 235 podezřelých.

Duka ve svém textu zveřejněném v německém deníku Die Tagespost protestuje proti Ratzingerovu obvinění a mnichovského arcibiskupa i předsedu německé biskupské konference povolává k zodpovědnosti za očernění a pošpinění pověsti papeže Benedikta XVI.

Graubner ve svém listu vyjadřuje Benediktovi XVI. podporu a také hluboké politování nad "hanebnými útoky, které jsou v současné době proti emeritnímu papeži vedeny". Podle Graubnera biskupy velmi oslovila slova vděčnosti a vyznání v dopise, který Benedikt XVI. zveřejnil. Předseda ČBK uvedl, že stejně jako emeritní papež i on doufá v to, že očista církve bude respektovat jak práva obětí, tak ochranu křivě obviněných a ochotu celého společenství činit pokání a zřeknout se všeho, co poškozuje mravní životní prostředí nejen v církvi.

Vatikán spolu s dopisem Benedikta XVI. zveřejnil odpověď právníků bývalého papeže. Uvádějí, že v žádném z případů, které zpráva analyzuje, Joseph Ratzinger nevěděl o sexuálním zneužívání, kterého se kněží dopustili nebo z něhož byli podezřelí. Zároveň zkritizovali autory zprávy, že špatně interpretovali informace, které jim dříve poskytli.

Duka o obviněních směrem k Ratzingerovi psal jako o "mnichovské zradě podruhé" a uvádí, že tehdejší arcibiskup mnichovský Joseph Ratzinger neměl žádnou jurisdikci a žádné možnosti tuto kauzu jakkoli řešit, neboť kněz obviněný ze zneužívání byl knězem diecéze Essen.

Ratzinger se stal kardinálem v roce 1977. Od roku 1981 vedl vlivnou vatikánskou Kongregaci pro nauku víry. Od roku 2005 stál v čele katolické církve jako papež Benedikt XVI. Roku 2013 na svůj post rezignoval, což byl bezprecedentní krok v historii katolické církve.