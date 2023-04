Cesta vedla přes jednoduchost, řekl střelec vítězné branky Třince Kaňák

Pardubice - Brankou v 18. minutě otevřel třinecký obránce Lukáš Kaňák skóre ve druhém semifinálovém utkání hokejové extraligy na ledě vítěze základní části Pardubic a nakonec byla jeho trefa i vítězná. Šampion z posledních tří dohraných ročníků nejvyšší soutěže odpověděl na nedělní porážku 2:4 výhrou 3:0 a soupeři připravil první ztrátu v letošním play off.

"Řekli jsme si, že hlavně musíme začít úplně jinak. Cesta vedla přes jednoduchost. Všechno jsme chtěli dávat na jejich bránu, kde jsme pořád měli jednoho dva hráče. Věděli jsme, že v neděli jsme udělali zbytečné fauly, takže jsme se rozhodli hrát čistě a soustředit se na svůj hokej," řekl Kaňák po utkání novinářům.

"Dařilo se nám to, hra měla spád. Pardubice jsme k ničemu nepouštěli. A když už ano, pochytal to Ondra Kacetl. Klobouk dolů před ním. Jsme rádi, že jsme vyhráli, jedeme domů s bodem a soustředíme se na čtvrtek, abychom to zvládli," podotkla lednová posila Ocelářů z Plzně.

Zatímco v mateřském klubu v play off v 11 zápasech neskóroval, v Třinci stihl ve stejném počtu utkání už druhou trefu. Po bekhendové střele Vladimíra Draveckého se k němu odrazil puk mezi kruhy a Kaňák jej poslal přes bránící hráče za Romana Willa.

"Vlado Dravecký to házel do brány a nějak to vyplavalo na mě. Viděl jsem, že je tam hodně hráčů, naštěstí jsem prostřelil všechno, co tam stálo. Prošlo to dvěma mezi nohama a Wildovi někde pod rukou. Jsem za to rád," řekl Kaňák, který má v extralize na kontě v 301 zápasech 16 gólů a 74 bodů.

Trefu slavil na kolenou. "Já už padal během střely, tak jsem pak na kolenou zůstal. Byla to radost, dali jsme gól na konci třetiny. Vždycky se jde do šatny líp, když vedeme. Když můžu přispět dobrou hrou nebo gólem, je to ještě hezčí pocit," usmíval se Kaňák.

Během zápasu inkasoval 174 centimetrů měřící a 74 kilogramů vážící zadák tvrdé zákroky u mantinelu od Roberta Kousala či Jana Mandáta, ale žádné šrámy si neodnesl. "Na mantinelu teď visí tapety Kaňák," smál se. "Je to těžké, ale s tím musím počítat. Věděli jsme, že to bude hodně náročný, silový a agresivní hokej. Sice nám zápas vzal nějaké síly, ale nám dodává energii, že se domů vracíme s vyrovnaným stavem série," podotkl Kaňák.

Úřadující šampion, který po šestém místě v základní části hrál už předkolo play off proti Litvínovu (3:0 na zápasy), podobně jako ve čtvrtfinále proti Spartě odpověděl na úvodní porážku. "Budeme doufat, že i zbytek semifinále bude mít stejný průběh jako se Spartou. Zase jsme si ověřili, že když plníme pokyny trenérů, můžeme hrát s každým," dodal Kaňák.