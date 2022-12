Cesta do vesmíru je pro Yemiho obrovská výzva a splnění dětského snu

Praha - Úžasné splnění dětského snu, který později sice racionálně zavrhl, aby se mu ale po dvou desítkách let splnil, tak vnímá choreograf Yemi A. D. svou plánovanou cestu do vesmíru. Za velkou čest považuje možnost reprezentovat Českou republiku, umělce a obecně mladé lidi, kteří se nebojí snít a představit si nedosažitelné věci. Umělec to dnes řekl v rozhovoru s ČTK.

Do vesmíru by se měl podívat příští rok díky projektu japonského miliardáře Jusakua Maezawy, který místo na palubě rakety společnosti SpaceX nabídl osmi lidem. Členové posádky byli vybráni z přibližně milionu uchazečů. Náklady spojené s týdenní okružní cestou bude hradit Maezawa.

"Určitě je to splněný sen. Už jako malý kluk, když jsem běhal po sídlišti v Liberci, jsem snil o tom, že poletím do vesmíru. Ale brzy mě to přešlo, protože jsme si uvědomil, že to je něco, co si nemůžu dovolit. Že bych musel jít na vojnu, být voják, anebo vědec. Je úžasné, že člověk může v jednom životě dojít takhle dlouhou cestu - z nějakých podmínek z 80. let z doby komunismu, přes mojí práci v USA až mimo planetu," řekl nadšený vesmírný turista.

Přípravě na let se bude v příštích měsících věnovat nejvíce, některé své projekty na čas trochu utlumí. Jedním z těch, v nichž chce však pokračovat, je Moonshot Platform, který hledá inovátory z celého světa. "Příprava na cestu, myslím, bude hodně všestranná, budeme se muset připravovat fyzicky, mentálně i vědomostně, abychom věděli, jak se zachovat v různých situacích. Ve vesmíru je všechno jinak, přičemž i na takovou obyčejnou situaci, jako je dojít si na záchod, bude muset být trénink. Moc se na všechno těším a musím zapracovat na tom, abych byl v co nejlepší kondici," říká.

"Když jsem se rozhodl, že do toho půjdu, věděl jsem, že budu muset něco obětovat a že je to na miskách vah hodně nejisté, byl nás milion," připomíná. "Člověk musí zabrzdit kariéru, nemůže se věnovat všem projektům, ale jak jsem procházel jednotlivými koly, pociťoval jsem stále větší zodpovědnost. Z milionu lidí bylo 50.000 lidí a já jsem pořád byl in... a pochopil jsem, že mi to stojí za to," uvedl.

Yemi A. D. říká, že už během pandemie začal opouštět některé komerční projekty. "Říkal jsem si, že jsme tu od toho, abychom se jako společnost posouvali. Kreativita, kterou se snažím využít na maximum, má větší dopad v prostoru udržitelnosti a sociálních inovací než v zábavním průmyslu," uvedl. Za touto jeho proměnou podle něj vedle pandemie stojí i vesmírný projekt dearMoon.

"Protože má parametry a kritéria, s nimiž jsem souzněl. Jusaku řekl, že chce vzít takové lidi, pro které cesta bude transformativní pro to, co tvoří - v umění, v tom, jak se dívají na to, co dělají - to pro mě bylo hodně zásadní," uvedl jeden z hlavních důvodů, proč se na cestu vydal.

Vzory mezi dobyvateli vesmíru, ať už skutečnými astronauty, či těmi filmovými, prý neměl. "Ve fyzickém světě jsem nikdy moc vzorů neměl. V Česku jsem se s nimi nedokázal moc ztotožnit. Ale člověk, který pro mě hodně znamenal, byl Václav Havel. Představa, že někdo může vyjít z vězení a postavit se do čela země, ve mě vzbuzovalo velkou naději," řekl.

"Myslím, že je důležité mít vzory, hlavně pro děti. Aby viděly, že společnost je rozmanitá, že i když jsou trošku jiné, že to není špatně. A nemusí to být jen v barvě pleti, jinakost má tisíce podob. Naše společnost je dost silná a dost kvalitní díky tomu, že ty rozdíly unese," míní. Vzory pro něj momentálně jsou mladí lidé, kteří se přihlašují do soutěže Moonshot Platform a vyvíjejí inovace. "Jeden z nich například věnuje několik let života tomu, že naprogramuje překladač znakového jazyka skrz video v telefonu, čímž zboří bariéru mezi 70 miliony hluchoněmých lidí na světě. To je úžasné!," řekl Yemi A. D.