Cesta Barcelony do play off LM vede přes Bayern, Xavi je optimistou

Barcelona - Fotbalisté Barcelony si domácí remízou 0:0 s Benficou Lisabon výrazně zkomplikovali boj o postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Pokud portugalský celek zvládne úlohu favorita v domácím duelu s Dynamem Kyjev, budou muset Katalánci zvítězit na hřišti dosud stoprocentního Bayernu Mnichov. Trenér Xavi ale zůstává optimistou a věří, že jeho svěřenci mohou porazit kohokoliv.

Barcelona si mohla v hustém dešti na stadionu Camp Nou zajistit postup, ani v odvetě ale nedokázala Benfice vstřelit branku. I s výrazně negativním skóre 2:6 přesto zůstává na druhém místě o dva body před svým rivalem, má ale horší bilanci vzájemných zápasů.

"Nejsem spokojený s výsledkem, ale mám radost z nasazení a přístupu svých hráčů. Byl to perfektní zápas, atmosféra na stadionu byla skvělá. Měli jsme to dotáhnout do vítězného konce, chyběl tomu jenom gól," řekl Xavi na tiskové konferenci.

"Blaugranas" ani ve druhém utkání pod vedením jednačtyřicetileté klubové legendy neinkasovali, zároveň ale ani neskórovali ze hry. Klíčový duel o postup je čeká za čtrnáct dní v Allianz Areně proti Bayernu, který vyhrál všech pět utkání při skóre 19:3. Úvodní vzájemný duel v Barceloně ovládl bavorský velkoklub jasně 3:0.

"Jsme Barca, můžeme porazit kohokoliv. Zůstávám optimistou, v naší hře vidím hodně pozitiv, jsme na správné cestě. Nejdůležitější je, že máme situaci stále ve svých rukou. I v Mnichově budeme chtít hrát svou hru," podotkl Xavi. Ocenil i křídelníka Ousmanea Dembélého, který se navzdory zdravotním problémům rozhodl pomoct týmu a v závěrečné půlhodině rozhýbal ofenzivu Barcelony.

Nechybělo ale mnoho a mohla slavit Benfica. V hektickém závěru se střídající Seferovic elegantně uvolnil přes gólmana Ter Stegena a mohl rozhodnout, z malého vápna ale minul zcela odkrytou branku.

"Trénuji 30 let, ale nikdy jsem neviděl hráče zahodit takovou šanci. Bohužel se to stalo zrovna nám," povzdechl si kouč Jorge Jesus. Jeho tým má po porážce Dynama Kyjev 1:2 s Bayernem jistotu minimálně třetího místa a play off Evropské ligy.