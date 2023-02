Českým záchranářům v Turecku dorazila technika, začnou s prohledáváním sutin

Praha/Ankara - Českým hasičům, kteří odjeli pomáhat do zemětřesením zasaženého města Adiyaman v Turecku, dorazila dnes odpoledne potřebná technika. Tým se připravuje na nasazení v sutinách, uvedl Hasičský záchranný sbor na twitteru kolem 17:15. Česká republika vyslala do Turecka tým 68 záchranářů, jehož členy jsou hasiči, lékaři, stavební inženýři či kynologové. Počet obětí ničivého pondělního zemětřesení v Turecku a Sýrii přesáhl podle posledních údajů 5200.

Takzvaný USAR tým (Urban search and rescue) specializovaný na vyhledávání lidí v sutinách přiletěl do tureckého města Adana v noci na dnešek. Následně se hasiči třemi vojenskými letadly přesunuli do 400 kilometrů vzdáleného města Adiyaman.

"Provedli jsme průzkum ve městě, zkontaktovali se s místní armádou a dostali přiděleno místo pro základní tábor. Vzhledem k velmi postižené oblasti a špatné průjezdnosti dorazila dorazila technika a materiál před chvílí," ohlásili hasiči dnes vpodvečer. Nyní se připravují na nasazení v sutinách.

Kolem dnešního poledne hasiči na sociální síti informovali, že část týmu je na průzkumu v zemětřesením postiženém městě a že navázali kontakt s místní samosprávou. Do záchranných prací se ale ještě nemohli zapojit, protože čekali na desítky tun materiálu a techniku, kterou na místo vezly kamiony. Zároveň zveřejnili video z poničené cesty, po které se přesouvali do Adiyamanu.

Zemětřesení o síle 7,8 stupně zasáhlo Turecko a Sýrii v pondělí brzy ráno. Kolem poledne pak úřady zaznamenaly ještě další zemětřesení o síle 7,6 stupně. Zemětřesení podle posledních údajů nepřežilo přes 5200 lidí.

Český USAR tým v zahraničí v minulosti pomáhal například v libanonském Bejrútu v roce 2020 po výbuchu v přístavu, který připravil o život dvě stovky lidí a zranil dalších 6000. V českém týmu tehdy byli kromě hasičů i kynologové se psy, statik či lékař.