Českým vlajkonošem na paralympiádě v Pekingu bude hokejista Krupička

Peking - Českým vlajkonošem na pátečním slavnostním zahájení paralympijských her v Pekingu bude hokejista Zdeněk Krupička. Dvaačtyřicetiletého útočníka pražské Sparty v tajném hlasování zvolili sami sportovci. Při dnešním týmovém focení mu vlajku symbolicky předali vedoucí výpravy Lenka Matošková s kapitánem hokejového týmu Pavlem Kubešem.

"Moc jsem si to přál, tak trochu jsem doufal, že by to mohlo klapnout a je to pro mě veliká čest. O dost víc to pro mě znamená, protože vím, že to třeba může být má poslední paralympiáda," uvedl na webu Českého paralympijského výboru Krupička. "Zdenda je s námi dlouho. V podstatě jsme spolu hráli, ještě když někteří naši současní spoluhráči nebyli na světě,“ dodal Kubeš.

Kromě 17 parahokejistů jsou v české výpravě ještě čtyři sjezdoví lyžaři. Pavel Bambousek, Petr Drahoš a Tomáš Vaverka budou závodit v kategorii tělesně postižených, Patrik Hetmer s trasérem Miroslavem Máčalou se představí mezi zrakově handicapovanými. V čínské metropoli se bude do 13. března soutěžit o 78 medailových sad.

Čeští a čs. sportovci získali na dosavadních 12 paralympijských hrách sedm zlatých, deset stříbrných a sedm bronzových medailí. O dosud poslední cenný kov se před 12 lety ve Vancouveru postarala lyžařka Anna Kulíšková v super-G slabozrakých.