Českým házenkářem uplynulé sezony byl zvolen Klíma

Praha - Nejlepším českým házenkářem uplynulé sezony se poprvé v kariéře stal Matěj Klíma. Dvaadvacetiletá spojka, která před startem nového ročníku zamířila z Dukly Praha do německého Lübecku-Schwartau, sesadila z nejvyšší příčky brankářského veterána Martina Galiu. Třetí skončil Stanislav Kašpárek.

Výsledky byly vyhlášeny na dnešní tiskové konferenci českého svazu v Praze. V anketě hlasovali zástupci a kapitáni všech extraligových klubů a další házenkářští experti z řad členů reprezentačních komisí a exekutivy.

Klíma v uplynulé sezoně střelecky táhl českou reprezentaci, které pomohl k postupu na lednové mistrovství Evropy. V šesti zápasech kvalifikace, v níž kvůli koronavirovým omezením chyběla řada opor, nastřílel 33 branek. V domácí extralize skončil s Duklou na třetím místě.

"Určitě to pro mě bylo obrovské překvapení, nečekal jsem to. Jestli se cítím jako nejlepší hráč? Za mě ne. Myslím, že je spousta hráčů v zahraničí, které mají daleko více zkušeností," uvedl Klíma v on-line rozhovoru s novináři.

"Házenkář sezony? Ani moc nevím, co k tomu říct. Moc si toho ocenění vážím. Beru to jako motivaci k práci do budoucna, abych se mohl neustále zlepšovat. Je to spíš motivující, než aby mě to svazovalo. Myslím, že mě to moc neovlivní. Pořád se považuji za mladého hráče, který potřebuje hrát," dodal Klíma.

Nedovedl odhadnout, zda prožil životní sezonu. "Ona ta sezona s covidem je taková zvláštní. Třeba je to něco, na co si budeme muset postupem času zvyknout. Za reprezentaci se toho tolik neodehrálo, někdo nemohl kvůli covidu, někdo kvůli zranění. Nejdůležitější je, že jsme se probojovali skrz kvalifikaci. Samozřejmě stále je co zlepšovat a možná se něco dalo udělat i lépe, ale jsem s tou sezonou docela spokojený. Beru tu sezonu jako odrazový můstek, abych byl v budoucnu ještě lepší," řekl.

Klíma je odchovancem Ivančic. Poté působil v Zubří, kde se již v dorosteneckém věku vypracoval mezi střelecké opory extraligového týmu. Následně hrál v Dukle a po sezoně zamířil do Německa hrát druhou bundesligu.

"Myslím, že je to změna k lepšímu. V Německu se házenou žije a je jedno, jestli hrajete první nebo druhou bundesligu. Tato sezona druhé bundesligy má být jednou z nejvyrovnanějších v historii, takže z toho pohledu jsem si polepšil," řekl Klíma. "Ještě úplně neovládám němčinu, z toho pohledu je to těžké. Jsem tu sám, je to obrovská změna. Priorita číslo jedna je házená, těsně za tím je naučit se pořádně jazyk," dodal.

Poslední dva ročníky ankety vyhrál brankář Galia. Dvaačtyřicetiletý gólman polského Górniku Zabrze tentokrát musel vzít zavděk druhým místem. Třetí skončila spojka Kašpárek, jenž po sezoně odešel z maďarského Szegedu do běloruského Brestu.