Českým florbalistkám stojí v cestě do semifinále MS Dánsko

Uppsala (Švédsko) - V roli jasných favoritek nastoupí české florbalistky v pátek od 16:00 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve švédské Uppsale proti Dánsku, s kterým se potkaly naposledy ve stejné fázi MS v roce 2011 v St. Gallenu při cestě za bronzem. Pokud uspějí, budou svěřenkyně trenéra Saschy Rhynera v sobotu v semifinále bojovat od 19:55 o zisk historicky druhé medaile proti Finsku.

Dánky, které na minulém šampionátu v Neuchatelu skončily desáté, ve středečním předkole play off zdolaly po obratu Německo 5:4 po samostatných nájezdech. Předtím ve výkonnostně horší skupině porazily USA 9:6, Thajsko 9:1 a Itálii 15:0. "Mají několik hráček, které hrají v Malmö švédskou ligu. Určitě nemají špatný tým a očekávám podobný zápas jako (v základní skupině) s Polkami (6:2). Je to čtvrtfinále, nebude to nic lehkého. Oni nemají co ztratit, tak do toho určitě půjdou naplno, nechají tam úplně všechno a my taky musíme být připravené," řekla kapitánka Eliška Krupnová, jež hájí barvy švédského Pixba Wallenstam.

V Malmö působí obránkyně Martina Mörchová a útočnice Sara Mainz Olssonová, Frida Mainz Olssonová, Laura de Friesová i Cecilia DiNardová, která je s 53 góly z 38 utkání historicky nejlepší střelkyní světových šampionátů. Hájí tak barvy stejného klubu jako česká útočnice Denisa Kotzurová i bývalá reprezentantka Tereza Urbánková. Mimo dánskou ligu působí také útočnice Anna Kajsa Habersatterová, která je v Red Ants Rychenberg spoluhráčkou Hany Koníčkové.

S Dánskem se Češky utkaly dosud čtyřikrát a všechny zápasy vyhrály při celkovém skóre 22:7. Naposledy v St. Gallenu zvítězily 5:1. Byly u toho tři hráčky současného kádru - Krupnová, Koníčková a brankářka Jana Christianová, která ale do duelu nezasáhla. "Už je to tak dávno, týmy se obměnily," řekla Krupnová.

Přivítala by rychlé vedení. "Určitě by bylo fajn, kdyby nám to tam na začátku párkrát padlo, což by nás uklidnilo a dodalo lehkost do zbytku zápasu. Já věřím, že když budeme trpělivě pracovat půlku zápasu nebo dvě třetiny, tak budeme mít zápas pod kontrolou, góly nám tam spadnou a do třetí třetiny půjdeme s klidem. Očekávám, že budeme mít víc míček, tak si musíme dát pozor na jejich protiútoky," doplnila Krupnová.

České florbalistky na závěr turnaje čekají tři zápasy ve třech dnech a už se chytají i na možný sobotní souboj s Finskem. "Řekli jsme si první, že další krok je Dánsko a ještě v semifinále nejsme. Ale potom jsme si i na dnešním tréninku malinko něco řekli k Finkám. Kvůli tomu programu jsme si potřebovali něco zkusit i co se týče pravděpodobného semifinále," dodala Krupnová.