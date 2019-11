Českých housat letos ubylo na 175.000, husy se vozí z Maďarska

Praha - V Česku se letos vylíhlo přes 175.000 housat, což je zhruba o 9000 méně než loni. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci Českomoravské drůbežářské unie. Husí maso se jí hlavně kolem svátku svatého Martina, který letos připadá na nadcházející pondělí.

Podle předsedkyně unie Gabriely Dlouhé sní každý Čech průměrně 200 gramů husího masa ročně. Kilogram husího masa stojí podle ní kolem 200 korun za kilogram, pokud se nakupuje přímo od chovatele, na farmářském trhu může stát i dvojnásobek. Dovozové zmražené husy, které jsou podle unie méně kvalitní, pak pod 200 korun za kilogram.

České chlazené husy se podle unie poráží ve čtyřech až pěti měsících věku, zahraniční dovozové mražené, zejména od největšího evropského producenta Maďarska, pak podle nich většinou kolem osmi až devíti týdnů. V okolí svátku svatého Martina jsou ale často husy od domácích chovatelů již vyprodané, na farmářském trhu pak stojí ale i násobně více než v řetězcích. "Dneska už podle mě českou husu nekoupíte," dodal Zbyněk Opatrný, který na husí farmě v Tovačově na Přerovsku vykrmí ročně kolem tisícovky hus. Podle něj je farma už 14 dní vyprodaná, ideální čas na rezervaci české husy na svatého Martina je na začátku září. V ČR je 48 chovných husích hospodářství a sedm líhní.

Většina z vylíhnutých hus se zkonzumuje v ČR, letos se hlavně do okolních států vyvezlo přes 20.000 housat. Naopak dovezeno do ČR bylo 4815 živých housat. "Většina hus, které jsou u nás chovány v komerčních chovech, jsou užitkovými kříženci hus, a to například husy Německé nosné, Emdenské husy a podle krajových zvyklostí se přidává třetí plemeno hus," dodal Opatrný.

Na svátek se také pijí mladá vína. "Naši zákazníci v období svátku svatého Martina nejvíce nakupují vína bílá, ta tvoří více než 60 procent prodejů. Stále oblíbenější jsou také růžová vína. A i když se ke svatomartinské huse hodí spíše víno červené, zákazníci ho volí na tento svátek nejméně," sdělil ČTK sommeliér a manažer nákupu vín v obchodech Albert Vlastimil Vávra.

Vinařský fond povolil prodej Svatomartinských vín letos už od pátku 8. listopadu. Vyhověl tak přání vinařů a obchodníků, kteří chtěli pořádat svatomartinské hody už o víkendu 9. a 10. listopadu. Fond kvůli tomu zkritizoval šéf zemědělských odborů Bohumír Dufek.

Největší svatomartinský košt vín se ale uskuteční jako každoročně 11. listopadu v 11:00 na brněnském náměstí Svobody, kde lidé budou moci ochutnat 100 vín od 100 vinařů. Pod značkou Svatomartinské se letos bude prodávat 366 vín od 97 vinařů a vinařství.