Praha - Osmidílný seriál Lynč, jehož první díl Česká televize (ČT) uvede 22. října, pracuje s tématem tajemství a strachu. Snímek mladých českých autorů vznikl pod vedením držitele televizní ceny Emmy, amerického scenáristy Harolda Aptera, a režisérů Kláry Jůzové a Jana Bártka. V hlavních rolích seriálu, jehož děj se odehrává v tuzemském maloměstě, se objeví Barbora Šporclová Kodetová, Marek Němec, Matěj Anděl, Štěpánka Fingerhutová, Marcel Bendig a Jiří Roskot.

"Byl to občas tanec a občas boj. Snažil jsem se učit a chvílemi jsem byl tím, kdo se učil," uvedl ke spolupráci s českými filmaři Apter, který se jako scenárista podílel mimo jiné na tvorbě seriálů Star Trek: Nová generace a Walker, Texas Ranger.

V dramatickém mnohavrstevnatém příběhu se mladý Rom Denis stane obětí brutální vraždy. Mladý dokumentarista Lukáš, který se s ním od dětství znal, přijíždí vypátrat, kdo ho zavraždil. Ve městě, kam jezdíval na prázdniny, nalézá nejen vzpomínky na dětství, ale také spoustu záhad ze současnosti. Ve městě, kde se zná každý s každým, mají všichni svá tajemství.

"Každá osobnost má své kladné i záporné stránky, snažili jsme se to v seriálu zdramatizovat. Až v posledním dílku se divák dozví, co se vlastně Denisovi stalo. Každý díl má vlastní příběh a odhaluje i nové emoce, věci se odhalují, jako když loupete cibuli. Chceme diváka udržet v nejistotě až do osmého dílu," sdělil Apter.

Americký scenárista měl při tvorbě seriálu v Česku nevyužívanou roli tzv. showrunnera. "Showrunner na place bdí nad konsistencí ve vyprávění příběhu, která pramení přímo od autora scénáře. V praxi to znamená, že se snaží sjednotit veškerou kreativní energii na place a napřít ji jednotným a správným směrem," vysvětlil.

Lynč je prvním projektem ČT, v němž režiséři podléhají jednomu showrunnerovi. "Byla to pro všechny úplně nová zkušenost, a ne vždy jednoduchá. On byl hybným kamenem celého projektu od počátku," podotkla herečka Kodetová.