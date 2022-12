Český statistický úřad zveřejní říjnové výsledky maloobchodu

Praha - Český statistický úřad dnes zveřejní informace o tom, jak se v říjnu vyvíjely tržby v maloobchodu. V září meziročně klesly pátý měsíc po sobě, a to o 5,6 procenta. Pokles byl však mírnější než v srpnu, kdy činil 8,1 procenta. V červenci tržby maloobchodu klesly o 7,9 procenta. Proti loňskému roku si v září pohoršily všechny typy prodejen vyjma těch s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím. Proti srpnu tržby devátý měsíc v roce vzrostly o 0,8 procenta.

Pokles tržeb v září proti srpnu zmírnil u prodeje potravin, nepotravinářského zboží a pohonných hmot. Meziročně se tržby za potraviny snížily o 5,3 procenta, za nepotravinářské zboží o 5,8 procenta a za pohonné hmoty o 6,1 procenta. Proti srpnu byly tržby za potraviny v září vyšší o půl procenta, za nepotravinářské zboží o 0,7 procenta a za pohonné hmoty o 2,8 procenta.

Analytik Komerční banky Martin Gürtler ČTK sdělil, že podle něj růst říjnových maloobchodních tržeb proti září zpomalí, a to z 0,8 procenta na 0,2 procenta. ,,Přetrvávající kladná dynamika by značila mírné oživení spotřebitelské poptávky poté, co od dubna do srpna tržby bez přestávky klesaly,“ uvedl. Na mírné oživení poptávky by podle něj mělo mít vliv zavedení úsporného tarifu vládou nebo trend navyšování mezd některými zaměstnavateli. Gürtler očekává, že meziročně budou říjnové tržby o 5,9 procenta nižší.