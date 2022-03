Český premiér Fiala se 6. dubna v Berlíně setká s kancléřem Scholzem

Berlín/Praha - Český premiér Petr Fiala navštíví 6. dubna Berlín, kde se setká s německým kancléřem Olafem Scholzem. ČTK to dnes řekl mluvčí české vlády Václav Smolka. Cesta do německé metropole, která bude pro Fialu první od nástupu do premiérského křesla, je dlouhodobě plánována. Původní březnový termín byl ale kvůli dramatickému mezinárodnímu dění po ruské invazi na Ukrajinu odložen na duben.

Již na úterý je připravováno setkání českého ministra zahraničí Jana Lipavského s jeho německou kolegyní Annalenou Baerbockovou, řekl ČTK český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka.

Ruský útok na Ukrajinu bude podle Smolky jedním z témat rozhovoru Fialy se Scholzem. Hovořit budou také o česko-německých vztazích, které německý prezident Frank-Walter Steinmeier loni před volbami označil za natolik pevné, že je neohrozí žádný politický vývoj.

Očekává se, že o Ukrajině a ruské agresi bude v úterý s ministryní Baerbockovou jednat šéf české diplomacie Lipavský. Ten se v Berlíně zúčastní mezinárodního fóra o energetické transformaci, na jehož okraji je podle Kafky ministerská schůzka připravována.

Jako první člen vlády premiéra Fialy přijel na návštěvu Berlína před dvěma týdny ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, který jednal mimo jiné se státní tajemnicí pro Evropu a klima Annou Lührmanovou a předsedou zahraničního výboru Spolkového sněmu Michaelem Rothem. Tématem byly priority českého předsednictví Evropské unii. Bek v Berlíně německým představitelům řekl, že Praha se chce soustředit na energetickou nezávislost na Rusku, obrannou spolupráci a válečné uprchlíky z Ukrajiny.