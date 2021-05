Český pavilon na EXPO 2020 by mohlo navštívit několik milionů lidí

Praha - Český pavilon na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji by mohlo navštívit několik milionů návštěvníků. Na dnešní tiskové konferenci to řekl generální komisař účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO Jiří František Potužník. Expozice v českém pavilonu představí deset stálých exponátů a deset tematických výstav, které se po dobu trvání výstavy vystřídají. Rotační výstavy se budou dotýkat témat voda, design, technologie a univerzity. Výstava EXPO 2020 byla kvůli koronavirové epidemii odložena a bude se konat od letošního 1. října do 31. března 2022.

"Za úspěch bych považoval, kdyby k nám (do českého pavilonu) přišlo deset procent návštěvníků, kteří navštíví Expo," řekl pro ČTK Potužník s tím, že výstavu v Dubaji by mohly navštívit desítky milionů lidí.

Česko nabídne mezi svými projekty, které budou k vidění po celou dobu konání výstavy, systém Solar Air Water Earth Resource (S.A.W.E.R.), který za využití solární energie vyrábí ze vzduchu vodu. Samotné fungování systému bude skrze animace popisovat didaktická stěna v pavilonu. Na vývoji systému se podílely Univerzitní centrum energeticky efektivních budov a Fakulta strojní Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. Voda, kterou systém S.A.W.E.R. vyrobí, se bude používat na závlahu zahrady kolem národního pavilonu.

Mezi stálé exponáty bude patřit také robotické rameno, které využívá pro 3D tisk písek a degradovatelný bioplast z odpadních tuků, nebo robotická linka, která dokáže přečíst, jak rostliny reagují na různé podmínky a na základě zjištěných dat navrhnout vhodnou péči o ně.

Zatímco přízemí národního pavilonu ozdobí kašna s názvem Srdce pavilonu, do prvního patra budou návštěvníci vstupovat kolem skleněné instalace od společnosti LASVIT. Návštěvníci uvidí rovněž interaktivní stěnu osobních 3D tiskáren od společnosti Průša Research, které budou vytvářet trojrozměrné prvky skládačky, kterou budou návštěvníci pavilonu sestavovat na místě v reálném čase, nebo abstraktní malbu Adély Olivy s názvem Six Elements.

Podobu českého pavilonu navrhli architekti Jindřich Ráftl a Jan Tůma ze studia Formosa AA, kteří se svým návrhem vyhráli výběrové řízení."Systém S.A.W.E.R., který bude uvnitř pavilonu, jsme chtěli představit a vysvětlit i lidem, kteří půjdou okolo stavby. V zahradě tak vzniká mrak trubic, který bude propojený s interiérem stavby, " sdělil ČTK k podobě pavilonu Ráftl. Dodavatelem stavby českého pavilonu je dubajská společnost Pico, která nahradila původně vybranou firmu MCI. Té loni Kancelář generálního komisaře vypověděla smlouvu kvůli opakovaným porušováním smluvních závazků a prodlení s dodávkami. Stavební práce byly podle Potužníka dokončené na konci dubna. V následujících měsících se podle něj budou upravovat interiéry pro finální instalaci exponátů a technologií. Ty by měly být do expozice umisťovány během září.

Na stavbu pavilonu je podle generálního komisaře vyčleněno zhruba 90 milionů korun. Vláda v roce 2017 přidělila na Expo podle Potužníka 160 milionů a loni dalších 25 milionů. Další finance poskytly soukromé firmy.

Poprvé bude hostitelem světové výstavy arabská země. Organizátoři výstavy v Dubaji, podle informací na webu czexpo.com, předpokládají účast asi 200 vystavujících. Hlavní výstavní plocha bude zaujímat 438 hektarů.