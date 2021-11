Český pavilon a expozici navštívilo za první měsíc 70 tisíc lidí

V pátek 1. 10. 2021 byla v Dubaji zahájena Všeobecná světová výstava EXPO 2020, první akce tohoto druhu pořádaná v arabské zemi. Český národní pavilon Czech Spring a expozici The Country for the Future navštívilo za první měsíc na 70 tisíc lidí, o víkendech šlo o více než pět tisíc osob denně.

Fotogalerie

Celková návštěvnost výstaviště Všeobecné světové výstavy je sice nižší, než organizátoři očekávali – a to především kvůli teplotám stále přesahujícím 35 stupňů Celsia ve stínu – , reakce návštěvníků jsou ve většině případů kladné.

S uznáním se o české národní expozici vyjadřují osobnosti veřejného a politického života pořadatelských Spojených arabských emirátů (SAE), stejně jako generální komisaři ostatních účastnických zemí včetně USA, Saúdské Arábie, Izraele nebo Německa.

Pochvalně se vyjádřil například ministr zahraničí a bratr prezidenta SAE, šejk Abdalláh bin Zajdem Nahaján. Pavilon navštívil 30. října v doprovodu ministryně pro mezinárodní spolupráci Rím Hášimíová.

S.A.W.E.R. táhne

Místní a zahraniční média věnují národnímu pavilonu velkou pozornost, Zajímají se zejména o technologii S.A.W.E.R., která se objevila už v řadě zpravodajských a publicistických programech televizí Dubai TV, Abu Zabí TV, ale také BBC, CNN či SkyNews, potažmo v České televizi a TV Nova.

Z českých osobností už zavítal do národního pavilonu cestovatel Jiří Kolbaba, moderátor Leoš Mareš, módní návrhář Osmany Laffita. V neposlední řadě se dostavil také poradní sbor generálního komisaře, jehož součástí je královna skla a oceli Eva Jiřičná či architekt David Vávra.

V národním pavilonu se během měsíce října odehrály i první doprovodné programy. Vedle dne CzechTourismu a prezentace ČVUT to byla především připomínka stého výročí uvedení slova ROBOT do světového slovníku (premiéra hry R.U.R. se v Národním divadle uskutečnila v roce 1921), a to letošního 28. října. Na pódiu Dubai Exhibition Centre se konala světová premiéra pantomimy Robot Radius v podání Radima Vizváryho se zcela novou jevištní technikou, před pavilonem byla za účasti sochaře Jaroslava Róny nasvícena jeho monolitická žulová socha Victoria Robotorum.

Boduje i kultura

V pavilonu vystoupily během října dvě hudební tělesa. Prvním se stal sbor Hudebního gymnázia a střední školy HM Prahy, který se v Dubaji účastnil projektu Emirate Youth Symphony Orchestra. Druhým byl smyčcový kvartet Gadrew Way, který vystoupil v rámci EU Honour Day.

Další doprovodné akce národní účasti na EXPO připravuje Kancelář generálního komisaře na listopad. Dne 17. listopadu se v pavilonu Terra odehraje pod záštitou organizátorů ekumenická a mezikulturní konference Forum 2000.

Akci připomínající humanitní odkaz českého prezidenta Václava Havla bude moderovat ekonom Tomáš Sedláček, promluví mimo jiné teolog a profesor Tomáš Halík.

Hned druhého dne, 18. listopadu, se v pavilonu uskuteční prezentace věnovaná českému sklářství a designu „Czech Glass Class & Czech Design“, které se účastní přední firmy a partneři expozice.

Vedle společností Lasvit, Crystal Caviar, Aveton nebo Sans Souci svou práci představí firmy IQ Structures (nanotechnologie) a Subfossil Oak (šest tisíc let staré duby).

Dne 23.11. bude mít premiéru celovečerní dokument režiséra Karla Žaluda „Budiž voda“, popisující zrod systému S.A.W.E.R. Česká televize odvysílá ve středu 24.11. od 22:00 první z půlhodinových časosběrných snímků věnovaných účasti České republiky na EXPO.