Český národní pavilon už navštívil více než milion lidí

V neděli krátce po třinácté hodině přišel do pavilonu České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji miliontý návštěvník. Respektive dvojice — mladý pár ze Španělska překročil práh hlavní galerie ruku v ruce.

Fotogalerie

Ani osobní přítomnost a ruční počítání hostesek nedokázaly rozhodnout, kdo byl v expozici Czech Spring dřív. „Naštěstí jsme díky partnerům národní účasti na EXPO mohli věnovat upomínkové předměty oběma,“ uvedl generální komisař Jiří František Potužník. „Z radosti bychom však dokázali obdarovat i desetičlennou rodinu. Milion návštěvníků byl náš cíl, a nám se ho podařilo dosáhnout vzdor dopadům globální pandemie nemoci covid-19 více než dva týdny před koncem výstavy,” dodal.

Carlos Casta a Elisabet Madrigal ze španělského Středozemí do českého pavilonu přišli podle svých slov poté, co se dozvěděli, že hrubý domácí produkt země, kterou před pěti lety navštívili, překonal v přepočtu na obyvatele HDP Španělska. A také proto, že česká expozice stojí na inovativních technologiích. Osmadvacetiletý inženýr ocenil především energetický exponát Centra výzkumu Řež. Devětadvacetiletou neuroložku zaujala stěna akustických panelů Glasio z recyklované tříště českého křišťálu, kterou by si prý ráda pořídila i do svého obývacího pokoje.

„Jsem příznivcem jaderné energetiky, a český pavilon je na EXPO zatím první, kde jsem viděl její budoucnost,“ řekl za souhlasného přikyvování přítelkyně Carlos Casta. “Minireaktor chlazený solí může být řešením nejen pro větší energetickou bezpečnost, ale i nezávislost celé Evropy.“

Víkendová návštěvnost národního pavilonu, nad nímž vlaje vedle české vlajky od 24. února také ukrajinská zástava, dosahuje téměř čtyřiceti tisíc lidí. Týdenní překračuje osmdesát. Vedle laické veřejnosti, médií a členů královských rodin je patrný větší zájem obchodníků. Vedle těch dubajských navštívil expozici na vlastní žádost například Chálid Ali Alturki, předseda předního saúdskoarabského investičního konsorcia KAA & Sons.

„Jakkoli architekti Jan Tůma a Jindřich Ráftl navrhli pavilon jako otevřený a bez koridorů, tvoří se před ním o víkendech fronty. Návštěvníci čekají i na místa v restauraci,“ popsala vysoký zájem manažerka marketingu a komunikace Lenka Maršálková. “A to nás na závěr EXPO čeká ještě Národní den, kde očekávám zájem o naši expozici ještě větší.“

Národní den České republiky se odehraje 21. března 2022, tedy o prvním jarním dnu a deset dní před uzavřením bran první Všeobecné světové výstavy v arabském světě. Vystoupení českých umělců, která se rozprostřou po celém výstavišti a budou se sbíhat u českého pavilonu, doprovodí podnikatelská delegace na čele s předsedkyní Poslanecké sněmovny a ministryní pro vědu, výzkum a inovace.