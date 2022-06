Český audiovizuální průmysl měl loni rekordní obrat 12 mld. Kč, hrozí mu ale pád

Praha - Český audiovizuální průmysl dosáhl v roce 2021 rekordního obratu téměř 12 miliard korun. Překonal tím i zatím nejlepší obrat 9,46 miliardy korun z roku 2019. Ve svém výročním zhodnocení to uvedla Asociace producentů v audiovizi (APA). Audiovizuální průmysl v ČR se ale podle producentů řítí do propasti a APA propad v budoucích letech odhaduje až na úroveň roku 2010. Tehdy činil obrat audiovize 3,58 miliardy korun. Důvodem jsou podle asociace zastavené filmové pobídky.

"Čeká nás propad a vleklá krize. Ta ale nemá s potenciálem české audiovize nic společného, jde pouze o důsledek neřešených systémových problémů. Všechny evropské země se předhánějí v navýšení investic do audiovize, posilují grantovou podporu, zahajují nové pobídkové programy. Audiovize je výrazně prorůstové odvětví s přidanou hodnotou, v době krize přináší nové investice a práci mnoha lidem," uvedl předseda APA Vratislav Šlajer. Důkazem toho podle něj je i výsledek roku 2021, kdy česká audiovize i přes covidovou krizi patřila mezi nejstabilnější a nejvíce rostoucí kulturní sektor.

Obrat zahraničních projektů v roce 2021 tvořil 8,73 miliardy korun, tedy 70 procent celkového obratu audiovizuálního průmyslu. Obrat z výroby reklamy pak v roce 2021 činil 1,86 miliardy korun a z českého filmu 1,26 miliardy korun.

Loňský rekord je obratem českých společností sdružených v APA, kde je více než 100 producentských a produkčních firem. Pozastavení pobídek přinese podle asociace razantní odliv zahraničních projektů v druhé polovině letošního roku a zejména pak v letech 2023 až 2024. O získání investic globálních streamovacích platforem, které od roku 2018 investují do vlastní výroby, usiluje celá Evropa. Filmaři podle asociace své projekty přesouvají do okolních států, jako jsou Polsko, Maďarsko či pobaltské republiky, Česku začíná konkurovat už i Slovensko.

Asociace uvedla, že největší zahraniční hráči už odcházejí - mezi nimi produkce seriálu Devil in the White City producentů Martina Scorseseho a Leonarda di Capria v hlavní roli s Keanu Reavesem. Mezi dalšími ztracenými projekty jsou podle asociace Patriot 3 pro Amazon Studios, Sisterhood of Dune pro HBO Max, Hunger Games Prequel s Jennifer Lawrenceovou v hlavní roli, akční film Shadow Force s Kerry Washingtonovou nebo Londongrad s Benedictem Cumberbatchem pro HBO.

Zastavení pobídek podle APA ale neznamená jen odliv zahraničních filmařů, nově hrozí i odchod domácích projektů do sousedních zemí. ČR nabízela pobídku 20 procent, Slovensko nabízí 33 procent a Polsko 30 procent. V ČR jsou pobídky od roku 2010. Rekordnímu úspěchu v roce 2019, kdy filmaři v Česku utratili přes devět miliard korun, pomohlo navýšení rozpočtu na pobídky z 800 milionů korun na 1,3 miliardy korun, sdělila asociace.

Filmové pobídky fungují tak, že před natáčením se projekty musí registrovat, pobídky se vyplácejí až po vyúčtování peněz, které filmové štáby utratí za české služby a výrobky. Na letošní rok bylo žádostí tolik, že fond pozastavil jejich příjem už v lednu.

Vedení Státního fondu kinematografie i APA připomínají, že systém pobídek byl nastaven před příchodem streamovacích společností. Jejich obrovská poptávka po natáčení přinesla do ČR značné investice, ale změnila také úplně pravidla hry. Nastal přetlak v systému pobídek. Ministerstvo kultury navrhuje situaci řešit tak, aby jeden projekt mohl čerpat maximálně 150 milionů korun za rok. Velké zahraniční projekty ale čerpaly někdy i více než půl miliardy korun, znamenalo by to tedy odliv velkých projektů, upozorňují zástupci oboru.

V uplynulém roce se díky filmovým pobídkám realizovalo v tuzemsku více než 80 projektů. APA má za to, že by bylo třeba pobídky rozlišit na zahraniční projekty a na menší evropské koprodukční projekty a domácí tvorbu. Než se bude Státní fond kinematografie transformovat na Audiovizuální fond a bude novelizace zákona o audiovizi, zástupci APA požadují navýšit stávající rozpočet filmových pobídek. "Přestože je Česko pro filmaře z celého světa atraktivní destinací s kvalitní filmovou infrastrukturou a zkušenými profesionály, kvůli pozastavení pobídek ztratila konkurenceschopnost a pro jakýkoli business předvídatelnost," uvedla asociace.

Obrat českého audiovizuálního průmyslu v letech 2010 až 2021 (údaje v milionech korun)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Český film 577 621 739 795 646 852 921 1040 1522 1241 919 1268 Zahraniční 943 1036 1564 2840 3354 3704 3575 3158 4926 6337 5746 8737 Reklamy 2060 2162 1772 1392 1960 2203 2027 2131 1753 1886 1055 1866 Celkem 3580 3819 4075 5027 5960 6759 6523 6329 8201 9464 7720 11.871

Zdroj: APA