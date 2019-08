Český animovaný film Dcera je ve finále Oscara pro studenty

Praha - Český animovaný film Dcera se dostal do finále studentských Oscarů. Byl vybrán v konkurenci 1615 snímků. ČTK to dnes řekla Marta Jallageas za producentskou společnost MAUR Film, v níž snímek Dcera vznikl. Režisérka a studentka pražské FAMU Daria Kaščejevová (Daria Kashcheeva) s ním sklidila už několik festivalových úspěchů. V případě vítězství by česká kinematografie navázala na úspěch Jana Svěráka s filmem Ropáci, který Americká filmová akademie ocenila v roce 1989.

Ve finále studentské soutěže se Dcera utká s německým krátkým filmem Love Me, Fear Me a francouzským The Ostrich Politic. Slavnostní vyhlášení bude 17. října v Los Angeles.

Snímek Dcera získal nejvyšší ocenění Křišťál na francouzském festivalu v Annecy a tento týden hlavní cenu na festivalu v australském Melbourne MIFF. "Je to velká pocta pro FAMU, pro Českou republiku a samozřejmě pro mě. Tento úspěch pro tvůrce nastavuje laťku vysoko a povzbuzuje mě pracovat s ještě větším nasazením," říká režisérka snímku.

Její snímek vypráví o dívce, která v sobě schovává vzpomínku na bolestnou událost, kdy jako malá holčička přinesla domů ptáče a otec její pocity a touhu po pochopení v návalu starostí nezaznamenal. Děvče reakce svého otce vnímalo jako lhostejnost a uzavřelo se do svého vnitřního světa plného touhy po otcově lásce a jejích projevech. Od tohoto okamžiku se s otcem stále vzdalovali a jako dospělá už není schopna přijmout projevy jeho lásky. Otec trpící pocitem viny hledá cestu k vlastní dceři a snaží se získat zpět ztracený vztah.

Do letošního semifinále studentského Oscara se společně s Dcerou probojoval druhý dětský loutkový film s názvem Pouštět draka, který vytvořil Martin Smatana. "Jsem velmi pyšný na úspěchy katedry animované tvorby. Toto je vyvrcholením jejich dlouhodobého úsilí, které se v posledních letech projevuje úspěchy na filmových festivalech a řadou ocenění," uvedl děkan FAMU Zdeněk Holý

Režisérka Kaščejevová zvolila pro svůj film unikátní výtvarnou formu, kdy pomocí pohyblivé ruční kamery, což je u loutkového filmu velmi komplikovaná realizace, docílila velmi realistických záběrů.

Cenu Student Academy Awards uděluje od roku 1972 americká Akademie filmového umění a věd za nejlepší studentské filmové počiny. V české historii tuto prestižní cenu získal prozatím jen jeden český školní film - mockument (fiktivní dokument) Ropáci, absolventský snímek Jana Svěráka. V roce 2017 se do semifinále dostal film Furiant režiséra Ondřeje Hudečka.