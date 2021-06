Právě zveřejněno

Londýn - Den před pondělním úvodním zápasem českých fotbalistů na mistrovství Evropy ve Skotsku otevře skupinu D souboj Anglie s Chorvatskem. Utkání na londýnském stadionu Wembley má výkop v neděli v 15 hodin.

Chorvati porazili Anglii z posledních pěti duelů pouze jednou, zato ale v semifinále světového šampionátu 2018 (2:1 po prodloužení). Soupeři se poté střetli ještě v Lize národů, duel v Rijece skončil bezbrankovou remízou a v Londýně domácí vyhráli 2:1.

"Všechny tři soutěžní zápasy byly opravdu těsné. Mají tým plný bojovníků, ale i technicky nadaných hráčů. Velmi respektuju i trenéra Zlatka Daliče. Odvedl úžasnou práci a myslím, že je to skvělý člověk," řekl anglický kouč Gareth Southgate pro web UEFA.com.

Albion se zúčastní mistrovství Evropy podesáté, ale na předchozích devíti šampionátech ani jednou nezvítězil v zahajovacím utkání. Angličané ale ve Wembley, kde budou hrát i se Skotskem (18. června) a s Českem (22. června), ještě na velkém turnaji neprohráli v základní hrací době.

"Wembley je pro nás speciální místo, těšíme se," podotkl Southgate, který by rád Anglii dovedl k premiérovému evropskému zlatu. "Pokusíme se Euro vyhrát, musí to být náš cíl," prohlásil padesátiletý trenér. Poslední významnou trofej získali "Three Lions" v roce 1966, kdy ovládli světový šampionát.

Angličané aktuálně mají lepší formu než vicemistři světa, protože vyhráli šestkrát za sebou a inkasovali při této sérii jediný gól. Chorvati naopak zvítězili jen ve dvou z posledních devíti utkání.

"Víme, jakou kvalitu Angličané mají. Jejich hráči působí v nejlepších světových klubech. My se však budeme soustředit na tým, ne na individuality. Vědí, že jsou dobří, ale znají i naši sílu. Myslím, že to bude skvělý zápas," uvedl chorvatský útočník Bruno Petkovič.

Obránce Dejan Lovren se zotavuje ze zranění kolena a v neděli ještě za Chorvaty nenastoupí, Angličanům pravděpodobně bude chybět stoper Harry Maguire, přestože po problémech s kotníkem už začal s mužstvem trénovat.

Statistické údaje před nedělním zápasem skupiny D: Anglie - Chorvatsko Výkop: neděle 13. června, 15:00 (Londýn). Rozhodčí: Orsato - Giallatini, Preti - Irrati (video, všichni It.). Umístění v žebříčku FIFA: 4. - 14. Bilance: 10 5-2-3 21:13. Bilance na ME: 1 1-0-0 4:2. Předpokládané sestavy: Anglie: Pickford - Walker, Stones, Mings, Chilwell - Phillips, Rice, Mount - Sterling, Kane, Rashford. Chorvatsko: Livakovič - Vrsaljko, Vida, Čaleta-Car, Barišič - Brozovič, Kovačič - Modrič, Rebič, Perišič - Petkovič. Absence: Alexander-Arnold (zranění), Maguire (rekonvalescence) - Lovren (zranění). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Kane (34) - Perišič (28). Zajímavosti: - Chorvati, úřadující vicemistři světa, z posledních 5 vzájemných zápasů vyhráli pouze jednou - v semifinále MS 2018 (2:1 po prodloužení) - v jediném dosavadním vzájemném utkání na ME v červnu 2004 Anglie zvítězila 4:2 - Anglie na ME nikdy nevyhrála zahajovací utkání (5 remíz, 4 porážky) - Anglie startuje na desátém Euru, Chorvatsko se na ME představí pošesté - Anglie na velkém turnaji na stadionu Wembley nikdy neprohrála v základní hrací době (7 výher, 3 remízy) - Anglie vyhrála posledních 6 zápasů a inkasovala v nich jediný gól, v přípravě před ME zdolala Rakousko i Rumunsko (1:0) - Chorvatsko zvítězilo pouze ve 2 z posledních 9 utkání, v přípravě před ME remizovalo s Arménií (1:1) a prohrálo v Belgii (0:1) - Anglie sehraje všechny 3 zápasy skupiny v Londýně, Chorvatsko se utká s ČR i se Skotskem v Glasgow - Kane (Anglie) byl s 12 góly nejlepším střelcem evropské kvalifikace - Chorvati L. Kalinič, Kovačič a Sluga působí v anglických klubech