Českobudějovický restauratér kvůli omezením zavřel podnik

České Budějovice - Zatímco řada restauratérů dnes připravovala své provozy na čtvrteční otevření, Radek Otípka vyklízel z českobudějovického podniku Bohemia své věci. Podzimní vlna koronaviru ukončila jeho živnost a restauraci, kterou pět let provozoval, už neotevře. Otípka ČTK řekl, že kvůli vládním opatřením proti koronaviru přišel letos zhruba o tři čtvrtě milionu korun obratu.

"Na jaře, když se restaurace zavřely poprvé, to nebylo tak hrozné. Ztráta byla podle odhadů něco přes 200.000 korun, ale hlavně fungovala nějaká podpora od státu," uvedl a doplnil, že větší ranou pro něj byla podzimní opatření, v rámci kterých museli živnostníci začátkem října opět přerušit provoz. "Ztráta se pohybuje kolem půl milionu korun. A smutné je, že v takové době je prakticky nulová pomoc od státu. Vlastně za dva měsíce jsem od něj dostal 4000 korun," řekl Otípka.

Majitel objektu, kde je vedle restaurace i hotel, požadoval po Otípkovi nájem i v době, kdy byl podnik zavřený. Právě to bylo pro podnikatele definitivním zlomem. "Já to ale chápu. Hotel je zavřený, takže majitel nemá žádný příjem. Zkrátka je nyní taková doba, že každý se snaží zachránit hlavně sám sebe a je to normální," uvedl muž, který se jako kuchař roky živil ve španělské Gran Canarii nebo v Norsku.

Podnik, který si otevřel v Českých Budějovicích, pravidelně nabízel jen pár jídel a Otípka je většinou i sám připravoval. "Tenhle styl ale není k tomu, abych měl okénkový prodej, což využívaly některé jiné restaurace. To pro mě prostě nemělo cenu," uvedl.

Přestože jej protikoronavirová opatření připravila o práci, která se mu líbila, nepovažuje to za životní tragédii. Dokonce ani nevylučuje, že v podnikání bude pokračovat. "Mám nějaké nabídky na školu vaření, tak bych to třeba ještě zkusil. Samozřejmě, že být zaměstnancem je větší jistota, ale zase v takové pozici už člověk má menší prostor pro svou úplnou realizaci," řekl Otípka.