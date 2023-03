Česko změní strategické dokumenty, mají stát lépe připravit na obranu

Praha - České strategické dokumenty týkající se bezpečnostní a obranné politiky čeká zásadní revize. Nově zohlední změnu bezpečnostního prostředí z posledních let. Upozorní například na to, že Česko musí mít dostatek zásob, že přišlo o takzvanou varovací dobu před možným konfliktem nebo že stát musí být schopen v případě nutnosti mobilizovat. Zdůrazní též, že obrana je věcí celého státu a celé společnosti, nejen ministerstva obrany a armády. ČTK to řekl vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jan Jireš.

Změnu strategických dokumentů si vládní koalice stanovila jako jeden z bodů svého programového prohlášení ještě před začátkem války na Ukrajině. Podle Jireše už v té době bylo jasné, že jsou zastaralé. Zároveň situaci akcelerovala válka na Ukrajině i schválení nové strategické koncepce NATO. Současná vláda má také v bezpečnostní a obranné oblasti mnohem větší ambice než předchozí kabinety. "Všechny tyto faktory je třeba promítnout do nové architektury české bezpečnostní a obranné politiky," řekl Jireš.

Chystané změny označil za “národní strategickou revizi”. Do konce jara by mělo ministerstvo zahraničí přepracovat bezpečnostní strategii státu. Na ni budou navazovat ministerstvem obrany chystané obranná strategie, dlouhodobý výhled pro obranu do roku 2040 a koncepce výstavby armády. Všechny dokumenty budou vzájemně provázané. Úřady už na nich pracují od podzimu.

Jireš vyjmenoval některé zásadní body, které by revize měla obsahovat. Jedním z nich je to, že už neexistuje v souvislosti s možným ohrožením nebo konfliktem varovací doba, se kterou bezpečnostní stratégové v minulosti počítali. "To znamená, že území našich spojenců nebo České republiky může být napadeno v zásadě kdykoli,“ uvedl.

Válka na Ukrajině také podle něj ukázala obrovskou materiálovou náročnost podobného konfliktu. Česko si proto musí vytvořit zásoby všeho druhu, zejména munice.

Za třetí bod Jireš označil schopnost válečného rozvinutí ozbrojených sil. "Lidově tomu můžeme říkat mobilizace. To je něco, co je odjakživa zakotveno v legislativě, nikdy to z ní nezmizelo, ale zároveň v uplynulých desetiletích nebyly činěny kroky, které by to mohly v praxi uspokojivě realizovat," uvedl.

Jireš zdůraznil také nepostradatelnou roli průmyslu a jeho kapacit. "V případě, že bychom byli nuceni vést operaci kolektivní obrany ve spolupráci s našimi spojenci, tak budeme potřebovat zajistit od průmyslu dodávky materiálu, který přesahuje čistě záběr obranného průmyslu," podotkl.

Za zásadní označil nutnost celospolečenského přístupu k obraně. "Jednou z hlavních zpráv nové obranné strategie bude, že obrana země není pouze úkolem ministerstva obrany a ozbrojených sil, ale všech resortů, všech správních orgánů a společnosti jako celku,“ řekl.

Souběžně s přípravou strategických dokumentů ministerstvo obrany proto pracuje na reformě zapojení občanů do obrany státu.