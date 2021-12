Česko zaplatilo za vakcíny proti covidu šest miliard, další má objednané

Praha - Za vakcíny proti covidu-19 ministerstvo zdravotnictví jejich výrobcům zaplatilo od zahájení očkování do konce letošního listopadu více než šest miliard korun. Vyplývá to z přehledu zaplacených faktur ministerstva. Od začátku očkování 27. prosince loňského roku zdravotníci aplikovali už více než 15 milionů dávek vakcíny. Téměř stejný počet vakcín by měl podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba dorazit v příštím roce. Na dotaz ČTK uvedl, že objednáno je prozatím 14,7 milionu dávek.

Jako první se v Česku začalo očkovat vakcínou od firmy Pfizer/BioNTech, o té doby tvoří přes 80 procent všech podaných dávek (12,5 milionu). Lidé dostali také asi 1,25 milionu dávek od firmy Moderna, přes 880.000 dávek od AstraZeneca. Kolem 404.000 lidí bylo očkováno jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson.

"Budou docházet především vakcíny Pfizer, potažmo Moderna. Jsou i objednávky od Janssenu a AstraZeneca, ale u té, vzhledem k situaci a zájmu, jaký je, spíše budeme směřovat do mechanismu darů do jiných zemí," řekl k tomu v rozhovoru s ČTK před svým odchodem bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Očkování vakcínami AstraZeneca (AZ) a Janssen se v ČR utlumilo, u AZ kvůli malému zájmu po podezřeních souvisejících se vznikem krevních sraženin a u Janssenu poté, co studie ukázaly rychlý pokles protilátek.

Podle Vojtěcha je na příští rok objednané navíc 100.000 dávek zatím neschválené vakcíny Sanofi a 370.000 dávek vakcíny Novavax, kterou Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila v pondělí. Nejdříve v květnu by pak podle něj mohla být vakcína Valneva.

"Výrobci zejména mRNA vakcín hovoří o tom, že by se upravovaly na omikron. Ale tady zatím ještě máme velmi kusé informace," dodal Vojtěch. Jeho slova potvrdil na poslední jednání vlády i nástupce Vlastimil Válek (TOP 09). Vláda podle něj chce vyhodnotit, jestli se budou vakcíny upravovat, do konce ledna. V polovině února pak chce i podle toho upravit Vojtěchem předloženou vyhlášku o povinném očkování pro lidi nad 60 let a vybrané profese jako jsou zdravotníci nebo uniformované sbory.

Za první rok očkování bylo spotřebováno přes 15 milionů dávek vakcín, dalších 14,7 milionu je objednáno ještě pro příští rok. V prvním čtvrtletí jde o 5,1 milionu, ve druhém 5,5 milionu a ve třetím 4,1 milionu. "Čtvrtý kvartál je v řešení. Upozorňujeme však, že údaje o objednaných vakcínách jsou orientační a budou se měnit," dodal mluvčí resortu Jakob.

Česko tak bude mít s největší pravděpodobností víc vakcín, než využije. Už letos jich část darovalo dalším zemím. "Pamatuji si, jak jsem byl velmi kritizován, že jsem neobjednal maximum možného od AstraZenecy. Já jsem tehdy říkal, že nechci sázet vše na jednu kartu. Chtěl jsem rozložit riziko, což se nakonec ukázalo jako správné," řekl Vojtěch, který resort vedl na začátku epidemie v březnu loňského roku, resort opustil v září a nastoupil znovu letos v květnu. Po jeho odchodu vedl ministerstvo Roman Prymula, u začátku očkování pak byl ministr Jan Blatný. Po něm resort ještě krátce vedl Petr Arenberger.

Náklady na vakcíny (v milionech Kč):

Pfizer Moderna JJ AZ Novavax Sanofi CELKEM 4709,5 1219,7 68,0 52,7 0,0 1,2 6051,2 Listopad 2021 339,4 78,5 1,2 419,1 Říjen 2021 615,7 31,5 647,1 Září 2021 446,4 23,9 470,3 srpen 2021 580,6 36,4 1,8 618,9 červenec 2021 1015,9 59,3 12,6 19,2 1106,9 červen 2021 576,1 54,2 9,8 8,4 648,4 květen 2021 672,5 45,0 12,3 8,6 738,3 duben 2021 142,9 504,8 7,3 654,9 březen 2021 189,1 28,9 9,3 227,3 únor 2021 127,9 388,9 516,8 leden 2021 3,1 3,1

zdroj: uhrazené fakulty MZd