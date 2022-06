Česko vydalo ukrajinským uprchlíkům skoro 370.000 víz dočasné ochrany

Praha - Počet víz dočasné ochrany, které Česko od začátku ruské invaze vydalo uprchlíkům z Ukrajiny, se blíží 370.00. Ministerstvo vnitra jich dosud eviduje 369.464, uvedlo dnes na twitteru. Ve čtvrtek dostalo speciální víza 913 lidí, podobně jako před týdnem. Konflikt na Ukrajině trvá od konce února.

Někteří uprchlíci z ČR současně odjíždějí do jiných zemí nebo zpátky do své vlasti. Reálně pobývá v Česku podle odhadu úřadů asi 280.000 až 300.000 uprchlíků. Jejich přesný počet ale není možné určit.

Víza dočasné ochrany umožňují jejich majitelům pobývat v zemi až rok. Zároveň otevírá uprchlíkům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.

Cizinecké policii se od počátku války přihlásilo 290.489 uprchlíků, za čtvrtek jich bylo 1585. Hlásit se nemusí děti mladší 15 let, kterých je mezi uprchlíky podle statistik téměř 30 procent. Mladistvých od 15 do 18 let je necelých sedm procent, seniorů nad 65 let pak 3,5 procenta. Z dospělých Ukrajinců jsou více než dvě třetiny ženy.

Vláda ve středu schválila novelu zákona zvaného lex Ukrajina. Podle ní by měla i po skončení nouzového stavu, který má trvat do konce června, nadále platit opatření, jež nařizují ministerstvům a správním úřadům vyčlenit objekty pro ubytování ukrajinských uprchlíků. Dál má fungovat i dosavadní registrace uprchlíků.

Připravuje se současně evropský registrační systém uprchlíků z Ukrajiny, který by měl zajistit rychlejší zjišťování duplicit v nahlašování běženců v celé Evropské unii.