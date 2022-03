Česko vydalo přes 212.600 víz pro Ukrajince, v pondělí jich přibylo 7.200

Praha - Přes 212.600 lidí zasažených ruskou invazí na Ukrajinu dostalo v Česku speciální víza. V pondělí jich vnitro udělilo zhruba 7200. Na cizinecké policii a v asistenčních centrech se zaregistrovalo více než 113.600 uprchlíků, v úterý jich přibylo kolem 4000. Údaje dnes zveřejnilo ministerstvo vnitra na twitteru.

Od pondělí mohou lidé se speciálním vízem pracovat bez pracovního povolení, mohou také žádat o novou humanitární dávku 5000 korun. Ode dneška pak ministerstvo vnitra vydává lidem z Ukrajiny prchajícím před válkou víza za účelem dočasné ochrany, která nahradí dosud vydávaná speciální dlouhodobá víza. Pro držitele starších typů se nic nemění, do systému dočasné ochrany budou automaticky převedeni.

S udělenou dočasnou ochranou mohou lidé pobývat na území České republiky až rok, maximálně do 31. března 2023. Umožní přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, volný přístup na trh práce a nárok na další asistenci, například při ubytování.

Nejvíce lidí, kteří z Ukrajiny uprchli kvůli válce, je podle statistik ministerstva vnitra stále v Praze. Je jich přes 51.500.

Na cizinecké policii nemusí svůj pobyt ohlašovat děti do 15 let, podle posledních ministerstva vnitra je jich mezi uprchlíky více než třetina. O víza mohou žádat nejen lidé, kteří z Ukrajiny uprchli po zahájení ruské agrese, ale například i ti, kteří v Česku žijí déle, končí jim pobytové oprávnění a museli by se jinak na Ukrajinu vrátit.