Praha - Česká republika nestihne včas zavést kritizovanou směrnici Evropské unie zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi. K návrhu nařízení vlády o zbraních, který měl částečně směrnici do českého práva implementovat, mělo několik úřadů připomínky. Ministerstvo vnitra je nyní musí vyřídit. Evropské země mají čas na zavedení směrnice do 14. září. Termín je nereálné stihnout podle úřadu vlády i předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO). Ten dnes podepsal petici proti odzbrojení, která evropskou směrnici kritizuje a která požaduje zakotvení práva na držení zbraní v ústavě. Chtěl tím podle svých slov ukázat, že se Sněmovna snaží najít řešení problému se směrnicí.

Evropský parlament schválil směrnici loni na jaře. Jejím cílem je zabránit teroristům ve vyzbrojování. Podle kritiků ale hlavně omezuje majitele legálně držených zbraní, trh s legálně drženými zbraněmi a výrazně zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu. Norma vyvolala v Česku nevoli. Změny by se dotkly téměř všech asi 300.000 držitelů zbrojních průkazů a také držitelů znehodnocených zbraní nebo zásobníků, které zatím nepodléhají evidenci. Tehdejší vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) podala proti směrnici žalobu k Soudnímu dvoru EU. Odkladný účinek ale žalobě přiznán nebyl. Rozsudek asi padne až příští rok.

Ve Sněmovně je připraven zákon, který by měl základní body směrnice zavést. Jeho projednání ale bylo odsouváno. Vondráček dnes na tiskové konferenci řekl, že za nejlepší řešení považuje jeho stažení. Kabinet Andreje Babiše (ANO) se totiž rozhodl problém vyřešit nařízením vlády, jehož přijetí je rychlejší. Dokument v srpnu předložil do připomínkového řízení ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Omezí například dostupnost takzvaných expanzivních zbraní, ve kterých lze používat jen slepé náboje. Nadšenci například nebudou moci používat takto upravené samopaly, na další budou potřebovat zbrojní pas. Kritizují to historické spolky, podle kterých to do budoucna zkomplikuje pořádání historických akcí.

Připomínkové řízení k nařízení vlády skončilo na konci srpna. Připomínky k němu uplatnilo několik institucí, ministerstvo zemědělství například požaduje vyčíslit finanční dopady nařízení. Vondráček předpokládá, že nařízení vlády by mělo být přijato v řádu týdnů. Termín stanovený na 14. září ale podle něj dodržen nebude. To zmiňuje v připomínkách k materiálu také odbor kompatibility úřadu vlády. Česku tak budou hrozit sankce.

Nařízení vlády podle Vondráčka splní základní nedostatky související s přijetím směrnice EU. Vondráček ČTK řekl, že i tak možná EU s Českem řízení zahájí. "My budeme argumentovat, že implementujeme," poznamenal s odkazem na předpokládané přijetí vládního nařízení. Řada požadovaných věcí je podle něj už v ČR zavedena, například centrální evidence zbraní.

Dalším krokem by podle předsedy Sněmovny měla být úprava zákonů, která změní koncepci držení zbraní v ČR. "Bylo by možné řádně proškolené a prověřené majitele zbraní využít pro bezpečnostní a branné účely v České republice," řekl Vondráček. Dělo by se tak podle něj pod dozorem policie či armády. Odmítl, že by šlo "o bojůvky či domobrany". K těmto zákonným změnám by mělo dojít příští rok, předpokládá.

Vondráček dnes podepsal petici sdružení Liga Libe, která bojuje proti odzbrojení. Její ředitel Pavel Černý ČTK řekl, že petici dosud podepsalo asi 80.000 lidí, podpořil ji i prezident Miloš Zeman či Babiš. Pod předchozí petici zabývající se podobným tématem připojilo podpis 110.000 lidí.

Signatáři petice žádají Parlament, vládu i prezidenta, aby "znovu projednali a podpořili a schválili novelu ústavního zákona o bezpečnosti ČR, zakotvující do našeho ústavního pořádku právo na legální vlastnictví zbraní za účelem zajištění obrany a vnitřní i vnější bezpečnosti našeho státu". Doufají v to, že taková změna by byla ústavní zárukou zachování současných "zákonných rámců". Zároveň petice vyzývá zástupce ČR, aby směrnici odmítli.