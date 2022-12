Česko v pátek zasype sníh, hrozí komplikace v dopravě

Praha - V noci na pátek bude na většině území České republiky sněžit, intenzivněji na východě země, do rána tam může napadnout až deset centimetrů sněhu a během dne pak dalších deset centimetrů. Ustávat bude sněžení od západu až v odpoledních a večerních hodinách. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na jihu a jihovýchodě Moravy hrozí také mrznoucí srážky s tvorbou ledovky. Meteorologové varují před komplikacemi v dopravě, a to na většině území.

"V noci na pátek bude postupně od jihu a jihozápadu zesilovat sněžení, kdy by do ranních hodin (07:00) mohlo napadnout od jednoho do pěti centimetrů nového sněhu, ve východní polovině území bude sněžit intenzivněji a do rána může napadnout od tří do deseti centimetrů nového sněhu. Zejména v první polovině pátečního dne napadne dalších nula až pět centimetrů a ve východní polovině území tři až deset centimetrů," uvedli meteorologové. Dodali, že sněžení bude výrazně slábnout od západu v pátek v odpoledních a večerních hodinách.

Zároveň ČHMÚ upozornil, že nadcházející poslední adventní víkend bude mrazivý. V noci na sobotu klesnou teploty na západě Čech až k minus 13 stupňům Celsia a v neděli ráno na většině území při vyjasnění na minus deset až minus 15 stupňů Celsia. Pod nulou se teploty udrží i přes den. Od úterý očekávají meteorologové mírné oteplení s teplotami do pěti stupňů nad nulou, vyplývá z aktuální předpovědi počasí na příští dny.