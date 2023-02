Česko v noci zasáhly silné mrazy, u Kvildy bylo minus 28,3 stupně Celsia

Praha - Do Česka v noci přišly silné mrazy. Na šumavské stanici Perla u Kvildy na Prachaticku naměřili minus 28,3 stupně Celsia. Na Jizerce v Jizerských horách teplota dnes k ránu klesla pod minus 25 stupňů Celsia, téměř minus 25 stupňů Celsia bylo v Orlickém Záhoří na východní straně Orlických hor. Na silnicích se mohou vyskytnout lokální námrazy.

Česko má podle pondělní předpovědi meteorologů před sebou slunečný týden. Až do pátku by mělo být převážně jasno nebo polojasno. Teploty se budou přes den pohybovat většinou okolo nuly, v noci ale mohou padat hluboko pod ni.

Jasno nebo polojasno vydrží až do začátku víkendu. Výjimkou může být severovýchod Česka, kde má být v úterý postupně oblačno a zataženo. Už v úterý může k večeru začít na severovýchodě země slabě sněžit a ojedinělé sněžení tam potrvá i ve středu.

Jihočeský kraj

Teploty na Šumavě druhým dnem klesly pod minus 20 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo opět na stanici Perla u Kvildy na Prachaticku, kde naměřili minus 28,3 stupně Celsia. ČTK to dnes ráno řekl Josef Slavík z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

V pondělí bylo na stanici Perla minus 29,8 stupně Celsia. "Jsou to hodnoty pro tuto oblast v zimě celkem typické. Rekord pro dnešní den však překonán nebyl, protože v roce 2005 Perla naměřila minus 34,8 stupně Celsia," uvedl Slavík.

Dnes po ránu teploty klesaly i na jiných místech. V Pohoří na Šumavě v Novohradských horách bylo minus 27,1 stupně Celsia. Šumavský Březník pak naměřil minus 24,9 stupně Celsia. Teploty v nižších polohách se pohybovaly v rozmezí od minus deseti do minus 14 stupňů Celsia.

Podle předpovědi meteorologů bude dnes na jihu Čech jasno. Dopoledne se někde mohou vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia. Na horách pak bude o něco chladněji. "Nízké teploty můžeme očekávat i ve středu ráno, pokud se opět vyjasní," uvedl Slavík

Karlovarský kraj

Silné mrazy zasáhly v noci na dnešek Karlovarský kraj. Teploty se i ve městech dostaly pod minus deset stupňů Celsia. Silnice jsou po chemickém ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností, většinou mokré, informují silničáři. Při nízkých teplotách ale mohou znovu namrzat. Lidé by si měli dávat pozor i na kluzké chodníky.

Teploty se v Karlovarském kraji ráno pohybovaly od minus sedmi do minus 15 stupňů Celsia. V pondělí odpoledne a večer také drobně sněžilo a sníh zůstává ležet zejména na promrzlých chodnících. Rizikové mohou být i vedlejší silnice, kde může vznikat ledovka nebo na nich zůstávají zbytky umrzlého sněhu, například v okolí Toužimi nebo Bochova.

Podle předpovědi by se teploty přes den měly přiblížit k nule. V noci na středu ale meteorologové předpovídají opět silné mrazy.

Královehradecký kraj

V Královéhradeckém kraji dnes ráno klesly teploty hluboko pod bod mrazu. Největší mráz téměř minus 25 stupňů Celsia byl v Orlickém Záhoří na východní straně Orlických hor. Řidiči by měli být opatrní v Krkonoších a v Orlických horách, kde na nesolených silnicích leží vrstva uježděného a místy zledovatělého sněhu, uvedli silničáři a meteorologové.

K minus 20 stupňům klesly dnes ráno teploty v Teplicích nad Metují na Náchodsku. Kolem minus 15 stupňů se teploty pohybovaly v Krkonoších, v Trutnově a ve Vrchlabí. Jinde v kraji bylo nejčastěji mezi minus osmi až minus 14 stupni Celsia. Pro Trutnovsko, Náchodsko a Rychnovsko nadále platí výstraha meteorologů před silným mrazem. Trvá do středečního dopoledne.

Hlavní silniční tahy v kraji byly dnes ráno většinou suché a vymrzlé. Opatrní musejí být řidiči v CHKO Broumovsko na Náchodsku, kde na silnicích leží zbytky zledovatělého sněhu. Silničáři ráno vyjeli ošetřit silnice hlavně na Broumovsku, v Krkonoších a v Orlických horách.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji jasno s teplotami od nuly do minus tří stupňů Celsia. Na horách by mělo být od minus čtyř do minus sedmi stupňů.

Liberecký kraj

Na Jizerce v Jizerských horách teplota dnes k ránu klesla pod minus 25 stupňů Celsia, na nedaleké Smědavě bylo skoro minus 20 stupňů. Na dalších místech v Jizerských horách i západní části Krkonoš byly minimální teploty kolem minus 15 stupňů a v nižších polohách kraje mezi minus deseti až minus 12 stupni. Vyplývá to z údajů na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Při tak nízkých teplotách klesá účinnost soli a silnice mohou klouzat. Silničáři proto doporučují motoristům zvýšenou opatrnost. Povrchy vozovek jsou s výjimkou hor suché a vymrzlé. Na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a západní části Krkonoš ale leží zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem, místy jsou vyjeté koleje.

Přes den dnes bude v kraji podle meteorologů převážně jasno až skoro jasno, ojediněle mohou být ráno mrznoucí mlhy. Nad nulu se teplota v kraji zřejmě nedostane ani přes den. Meteorologové očekávají, že teplotní maxima budou mezi minus třemi stupni a nulou, na horách mezi minus šesti a minus třemi stupni.

Moravskoslezský kraj

Především ve vyšších polohách kraje stále nabádají silničáři řidiče k větší opatrnosti. Cesty v regionu jsou většinou holé, suché a vymrzlé. V Beskydech mohou být na silnicích udržovaných posypem zbytky sněhu po pluhování a ve vyšších polohách ujetá vrstva sněhu. Na Opavsku pak může být místy zledovatělý sníh. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pro nákladní vozy těžší 12 tun je na Frýdecko-Místecku stále uzavřený úsek silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam solit, a kamiony tak mívají v kopcích problémy. Silnice proto bývá v zimě často uzavřená.

V regionu dnes bude podle meteorologů jasno, ráno ojediněle s mrznoucími mlhami. Během dne se ojediněle může objevit slabé sněžení. V kraji bude i nadále mrznout, přes den mohou teploty na horách klesnout až k minus devíti stupňům Celsia.

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji se sníh na silnicích drží jen v horských oblastech, kde jsou vozovky udržované posypem. Potřeba je tam zvýšené opatrnosti. V ostatních místech jsou většinou silnice holé, suché a vymrzlé, vyplývá to z informací Ředitelství sinic a dálnic (ŘSD). V kraji dnes ráno klesly teploty až k minus 15 stupňům, nejchladněji je na severu regionu, teploty hluboko pod bodem mrazu jsou však i v ostatních částech okresu.

Na Jesenicku jsou tahy většinou holé a suché, od středních poloh však musejí řidiči počítat na úsecích udržovaných posypem s uježděnou sněhovou vrstvou. Také na Šumpersku jsou tahy většinou holé, na úsecích sypaných drtí leží zledovatělá vrstva sněhu, posypem jsou krytá nebezpečná místa. Zvýšená opatrnost je zde na místě, uvádějí správci silnic.

Na Přerovsku, Prostějovsku a Olomoucku jsou již silnice sjízdné bez problémů, pouze ve vyšších polohách Šternberska upozorňují správci silnic stále ještě na možnost tvorby sněhových jazyků.

V kraji je dnes jasno nebo skoro jasno, na Šumpersku a Jesenicku se teploty pohybují mezi od minus 15 do minus osmi stupňů, v ostatních okresech je to od minus 11 do minus sedmi stupňů, vyplývá to z informací ŘSD.

Pardubický kraj

Na silnicích u Lanškrouna na Orlickoústecku se dnes ráno mohou lokálně vyskytovat námrazy. Na silnici I/11 přes Červenovodské sedlo na Orlickoústecku řidiči musí použít sněhové řetězy, uvedli krajští cestáři na webu. U Slatiňan na Chrudimsku se dnes srazil autobus a auto, čtyři cestující zůstali kvůli silnému mrazu uvnitř autobusu.

Ranní nehoda u Slatiňan způsobila čtyři zranění. V autobusu cestovalo 11 lidí. "Z důvodu silného mrazu zůstaly čtyři osoby uvnitř autobusu, dalších sedm cestujících se samovolně evakuovalo," uvedli hasiči na twitteru.

V okolí Lanškrouna a také v Železných horách na Chrudimsku jsou také komunikace, kde je uježděný sníh s posypem. Silnice I/11 byla od soboty do pondělí zavřená kvůli množství popadaných stromů. Komunikace je už průjezdná, ale pouze s použitím řetězů.

Teploty se dnes pohybují od minus 18 do minus sedmi stupňů Celsia, fouká slabý vítr, je jasno až polojasno.

Zlínský kraj

Mokré silnice na Vsetínsku mohou dnes ráno namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Řidiči by měli jezdit opatrně také na silnicích nižších tříd na Zlínsku a Vsetínsku, které jsou udržované inertním posypem, tedy nejčastěji kamennou drtí. Zůstává na nich místy uježděná vrstva sněhu. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou holé, suché, vymrzlé a sjízdné bez omezení, vyplývá z aktuálních údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Na základě povětrnostních podmínek je v délce 6,2 kilometru od konce ledna uzavřena silnice III/4932 mezi Loučkou a Vizovicemi na Zlínsku. Na silnici I/50 u Zlechova na Uherskohradišťsku se ráno srazily nákladní a osobní auto, nehoda se podle dostupných informací obešla bez zranění.

Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno většinou jasno až polojasno bez srážek, foukal slabý vítr. Teploty se v regionu pohybovaly od minus 14 do minus šesti stupňů Celsia. Ve východní části kraje platí do středečního rána výstraha meteorologů před silným mrazem.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes v regionu jasno nebo skoro jasno, lokálně se může vyskytovat nízká oblačnost, a to spíše v severní části kraje. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi minus třemi stupni Celsia až nulou, při nízké oblačnosti jen kolem minus pěti stupňů Celsia. Vát bude slabý severní, postupně mírný severovýchodní vítr.