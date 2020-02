Česko v neděli večer zasáhne velmi silný vítr

Praha - V neděli večer zasáhne Česko velmi silný vítr, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů v hodině. Na jižní a střední Moravě bude foukat o něco méně, kolem 70 kilometrů za hodinu. Meteorologové v aktuální výstraze uvedli, že kvůli pádu stromů mohou vznikat problémy v dopravě či dodávkách elektrické energie. Silný vítr spolu s napadaným mokrým sněhem způsobil v části země problémy v dopravě a poruchy na rozvodné síti už na začátku tohoto týdne.

Výstraha na velmi silný vítr s vysokým stupněm nebezpečí platí od nedělních 18:00 do úterního večera pro všechny české kraje, Vysočinu, Moravskoslezský kraj a Jesenicko a Šumpersko v Olomouckém kraji. Pro zbytek země platí výstraha na silný vítr s nízkým stupněm nebezpečí.

"Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy," uvádí varování meteorologů. V dopravě mohou vznikat komplikace kvůli silným poryvům větru a popadaným stromům, které mohu zablokovat silnice nebo železniční tratě.

Lidé by měli sledovat aktuální situaci, zajistit okna a dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, omezit pohyb venku i jízdy autem. Neměli by se zdržovat či parkovat v okolí starších budov, větších stromů a vysokých stožárů, nemají ani chodit za silného větru do lesa a přibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. Motoristé by měli jezdit maximálně opatrně a pomalu. Návštěvníci hor mají omezit vycházení, nevydávat se na túry a respektovat pokyny Horské služby.