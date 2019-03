Lipsko (Německo) - Česko dnes po poledni oficiálně otevřelo svůj stánek na knižním veletrhu v Lipsku, kde je letos hlavním hostem. Od rána ho navštívilo už několik tisíc lidí. Řadě z nich se jeho svérázné pojetí, které má odkazovat na českou touhu mít vlastní moře, líbí, podle některých by ale mohl být klidně větší.

Česká účast v Lipsku se nese pod heslem Ahoj!, které je v německojazyčném prostředí spojováno s mořeplavbou, čemuž odpovídá i koncept národního stánku. "Myšlenku českého moře nebo jiného spojení s loděmi tady odrážejí tvary objektů, barvy i vlajkové stožáry, které připomínají stěžně," říká architekt a designér Martin Hrdina, jenž koncept navrhl.

"Všechny objekty ve stánku mají více než jednu funkci. Například tohle hlediště je pro čtení a přednášky, ale z vnější strany je to knihovna, kde si můžete sednout na lavici a číst," přibližuje druhou hlavní myšlenku českého stánku. Ten je vyveden ve čtyřech hlavních barvách - červené, modré, žluté a černé. První dvě jsou spojeny s Českem, druhá a třetí zase s Lipskem a černá symbolizuje barvu textu v knihách.

O český stánek byl v prvních hodinách po otevření knižní přehlídky návštěvníkům velký zájem. Na jeho slavnostní otevření se přišlo podívat dokonce tolik lidí, že se mnoho z nich ani nevešlo do kulatého hlediště. Řada zájemců tak akci sledovala z odstupu, nebo se u jednoho ze čtenářských boxů, které slouží zároveň jako knihovny, věnovala četbě zvláštních novin, které Česko pro každý ze čtyř dní veletrhu připravilo.

"Velmi se mi líbí, ty barvy jsou dobře zvolené. Každopádně to lidi přitahuje," myslí si o stánku německý student Carl-Leon Flügel, který se spolužáky hledal informace o Franzi Kafkovi. "Je tady velmi živo, spousta lidí, což ne vždycky bývá na festivalech. Vidím, že je zájem, tak co člověk může chtít víc," pochvaluje si stánek i česká spisovatelka Sylvie Richterová. Akorát by podle ní i některých dalších návštěvníků mohl být o něco větší. "To by mohl a bylo by pořád plno, kdyby byl větší," míní.

Méně sdílní už byli němečtí návštěvníci stánku při otázkách na to, co vlastně vědí o nové české literatuře. "Neznám žádné mladé české autory," přiznala třeba studentka Lena Kewelohová.

Česká účast v Lipsku by to podle ministra kultury Antonína Staňka, který je z českého stánku nadšený, mohla pomoci změnit. "Všichni (autoři), kteří tady jsou, mají obrovskou šanci proniknout na německy mluvící trh," věří.

Na knižní přehlídce se představí celkem 55 českých autorů. Německé publikum má také možnost seznámit se s asi 70 novými překlady českých knih.