Česko/slovenské okamžiky ukazují společnou i rozdělenou historii Čechů a Slováků

Praha - Fotografie, které zachycují důležité i méně známé chvíle ze společné historie Čechů a Slováků i jejich vzájemné vztahy v posledních 30 letech, ukazuje výstava Česko/slovenské okamžiky. Obsahuje bezmála 130 snímků z archivu České tiskové kanceláře (ČTK) a ode dneška si ji mohou prohlédnout všichni, kdo procházejí horní částí Václavského náměstí. Výstava dostala i knižní podobu, kterou dnes v sídle ČTK pokřtila slovenská chargé d'affaires Soňa Budayová.

"Musím říct, že při listování touto knihou jsem pocítila radost, že fotografie, které její autoři vybrali, nezůstaly ležet v archivech ČTK nebo Slovenské tiskové agentury TASR," řekla. Doplnila, že se jí líbí název knížky, který zachycuje právě ty krátké chvíle společné historie Čechů a Slováků, mezi nimiž jsou okamžiky zlomové, ale i ty všední, smutné i veselé, které však spolu podávají širší obraz. "Obraz historie dvou našich národů, které se před více než sto lety snažily a vyšly cestou své nezávislosti a své státnosti a před 30 lety se ze stejného důvodu, za jiných okolností rozdělily, a jejich vztahy zůstávají nadále blízké, nadále jedinečné, což mě těší," uvedla.

Generální ředitel ČTK Jiří Majstr připomněl, že výstavy, které mají v názvu slovo okamžiky, agentura připravuje už pět let. "První jsme dělali v roce 2018 ke stému výročí založení Československa a Československé tiskové kanceláře, které byly založené ve stejný den," uvedl. "Výstava se jmenovala Okamžiky století, slovo okamžiky se nám líbilo, protože vystihuje důležitou část reportážní fotografie - že vystihuje okamžik," vysvětlil. Po Okamžicích století následovaly Okamžiky sametové revoluce, výstava Olympijské okamžiky připomínala účasti českých a československých sportovců na olympijských hrách a předtím výstava Nežádoucí okamžiky zase mapovala manipulaci a cenzuru zejména v československé fotožurnalistice.

Expozice Česko/slovenské okamžiky měla premiéru v srpnu v Uherském Hradišti na 48. ročníku festivalu Letní filmová škola, kde je ČTK jedním z hlavních mediálních partnerů. Po pražském uvedení se v polovině února ve spolupráci s Českým centrem přestěhuje do Bratislavy.

"Naší ambicí není odvyprávět do detailu dějiny Československa a jeho rozdělení. Chceme prostřednictvím zpravodajských fotografií ukázat, co nás spojovalo, ale také rozdělovalo. A to nejen na úrovni politické, ale i snímky z běžného života, kultury či sportu," uvedla za autorský tým šéfredaktorka zpravodajství ČTK Radka Matesová Marková.

Na výstavě jsou i snímky z produkce Československé tiskové kanceláře, které před 30 lety při dělení Československa připadly nově vzniklé slovenské agentuře TASR.

Výstavu doplňuje stejnojmenná kniha, která oproti expozici zahrnuje ještě o několik desítek snímků více. Výstava má totiž velmi bohatou textovou stránku, která je z větší části dílem Pavla Lukáše z dokumentační redakce ČTK, uvedl šéfredaktor Fotobanky ČTK Petr Mlch.