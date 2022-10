Česko si připomene výročí vzniku samostatné republiky v roce 1918

Praha - Česko si v pátek připomene 104. výročí vzniku samostatné republiky. V Praze i v jiných městech se uskuteční tradiční pietní akce. Prezident Miloš Zeman jmenuje nové generály a večer udělí státní vyznamenání. V centru Prahy a Brna se uskuteční protivládní demonstrace. Některé památky a státní instituce také pořádají dny otevřených dveří.

Loni se v tomto termínu jmenování nových generálů, ani předávání státních vyznamenání nekonalo kvůli Zemanově hospitalizaci. Zeman pak udělil generálské hodnosti i státní vyznamenání letos na jaře.

Představitelé státu si v pátek dopoledne připomenou výročí založení Československa tradičně u Národního památníku na pražském Vítkově. Slavnostní pietu by měl doprovodit průlet armádních strojů. Podle ministerstva obrany by se do něj mohly zapojit gripeny, L-159 nebo vrtulníky.

V poledne pak prezident Zeman na Pražském hradě jmenuje nové generály. Vláda podle dostupných informací Zemanovi navrhla jmenování deseti generálů. Tradičně nejvíc jich je z armády, generálskou hodnost by měly dostat čtyři dosavadní plukovníci. Mezi navrženými je i válečný veterán z druhé světové války Miloslav Masopust, který by měl získat druhou nejvyšší generálskou hodnost generálporučíka. Vláda také chce povýšení dosavadních plukovníků z řad policie, hasičů a vězeňské služby. Kabinet naopak tentokrát nenavrhuje jmenování do generálské hodnosti ředitele BIS Michala Koudelky, kterého Zeman opakovaně povýšit odmítl. Podle serveru Aktuálně.cz vláda nový návrh předloží až příštímu prezidentovi.

Večer se ve Vladislavském sále Pražského hradu uskuteční předávání státních vyznamenání. Podle informací některých médií a dřívějších vyjádření prezidenta Zemana by ocenění měl získat mimo jiné ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, česko-americký tenista Ivan Lendl, který patří mezi nejlepší tenisty historie, či ošetřující lékař prezidenta a ředitel Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze Miroslav Zavoral. In memoriam by mohl vyznamenání obdržet protinacistický odbojář Josef Mašín, zpěvačka Hana Zagorová a americká podnikatelka českého původu Ivana Trumpová, která byla manželkou podnikatele Donalda Trumpa, pozdějšího prezidenta USA. Prezident by mohl vyznamenat také studenty, kteří v listopadu 1939 protestovali proti nacistické okupaci a byli popraveni.

Kvůli slavnostnímu večeru bude areál Hradu od 16:00 uzavřen. Starý královský palác je zavřený už od úterý.

Udílení cen se někteří politici a zástupci veřejných institucí nezúčastní. Někteří neúčast zdůvodňují pracovními povinnostmi, jiní nedorazí kvůli tomu, že Hrad některé ústavní činitele při odesílání pozvánek vynechal. V sále budou chybět politici Pirátů či TOP 09, nepřijdou také někteří rektoři nebo hejtmani.

Rektoři vysokých škol se sejdou už před polednem na Hradčanském náměstí a položí květiny u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Vzpomínkové akce u pomníků a soch prvního československého prezidenta se uskuteční také například v Brně, Olomouci, Jihlavě, Karlových Varech či středočeských Lánech.

Státního svátku využije i několik institucí, které veřejnosti otevřou své běžně nepřístupné prostory. Lidé si budou moci prohlédnout například prostory, v kterých sídlí Poslanecká sněmovna a Senát, dále vládní Lichtenštejnský palác, Obecní dům v Praze či rezidenci pražského primátora. Otevřen bude také Petschkův palác, který využívá ministerstvo průmyslu a obchodu. Zájemcům na místě poradí odborníci s úsporami energií. Mimo hlavní město mohou lidé zavítat do vily Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí.

Pro veřejnost se v pátek po dlouhé rekonstrukci otevře Armádní muzeum Žižkov v Praze. Návštěvníkům nabídne novou expozici zachycující vojenské dějiny českého území od osídlení Slovany až po současnost.

Na pražském Václavském náměstí se od 14:00 chystá protivládní demonstrace, kterou už poněkolikáté svolal Ladislav Vrábel, který podle informací v médiích čelí řadě exekucí. Ve stejnou dobu by měla na brněnském Zelném trhu začít také demonstrace proti vládě, drahotě a válce, kterou pořádají hnutí SPD a Trikolora.

V den státního svátku se uskuteční rovněž jiné akce, například v Račiněvsi se bude dopoledne sázet alej na připomínku Nicholase Wintona, zachránce židovských dětí před koncentračními tábory z roku 1939.