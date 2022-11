Česko si připomene výročí 17. listopadu pietními akcemi i happeningy

Praha - Pietní akce, ale i demonstrace, pochody, happeningy, koncerty či konference připomenou o čtvrtečním státním svátku výročí 17. listopadu. Tématy akcí bude nejen období 33 let od počátku pádu komunistického režimu a 83 let od uzavření vysokých škol nacisty, ale také například ruská válka proti Ukrajině a její dopady.

Vzpomínkové akce se uskuteční nejen v Praze, ale také v krajských a některých menších městech. Mezi hlavní dějiště ale bude patřit prostor před pamětní deskou na pražské Národní třídě, kde byl v roce 1989 komunistickou policií násilně potlačen studentský průvod. Památku tam uctí nejen představitelé státu či kandidáti na prezidenta, položit květiny a zapálit svíčku budou moci i řadoví občané.

Na Národní třídě bude po celý den studentská slavnost, kterou již tradičně pořádá studentský spolek Díky, že můžem pod heslem "O svobodu se musíme starat". Slíbil výstavy, pouliční představení a koncerty, ale také brunch na podporu samoživitelek a debaty věnované nadcházejícím prezidentským volbám, evropským tématům nebo ruské agresi proti Ukrajině. Symbolicky v 17:11 zazní Modlitba pro Martu. Protinacističtí a protikomunističtí odbojáři večer v Národním divadle převezmou Ceny paměti národa, které uděluje společnost Post Bellum.

První pietní akce začne ve čtvrtek ráno před Hlávkovou kolejí v Praze, a to jako připomínka obětí nacistické perzekuce československých vysokoškoláků z roku 1939. Dopoledne si zástupci vysokých škol připomenou studentskou demonstraci, která vyústila v průvod na Národní třídu v roce 1989.

Satirický nadhled by do oslav měl vnést karnevalový průvod Sametové posvícení, který se vydá z pražské Kampy přes Národní třídu a Staroměstské náměstí do Kampusu Hybernská. Na Václavském náměstí se bude konat odpoledne Koncert pro budoucnost.

Neparlamentní Hnutí PES ohlásilo demonstraci za demisi vlády Petra Fialy (ODS) na pražskou Letnou. Začít má ve stejnou dobu, kdy by měl z Opletalovy ulice vyrazit průvod k České televizi, kde by se měla konat další protivládní demonstrace.

V Lichtenštejnském paláci bude konference Hybridní válka Ruska proti demokratickému světu, na které vystoupí premiér Petr Fiala nebo představitelka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Odpoledne se z ulice Na Slupi přes Karlovo na Jungmannovo náměstí vydá Pochod na podporu demokracie s názvem ČR stojí na straně napadené Ukrajiny.