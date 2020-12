Česko se v systému PES vrátí do čtvrtého stupně

Praha - Kvůli zhoršující se situaci vláda znovu zpřísní opatření proti šíření koronaviru. Česko se od pátku 18. prosince vrátí do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. Po dvou týdnech se zase zavřou restaurace, hotely a penziony, bazény, posilovny a další vnitřní sportoviště, stejně jako muzea, galerie, památky či knihovny. Začne platit noční zákaz vycházení, setkávání se omezí na maximálně šest lidí. Všechny obchody a služby ale tentokrát mohou zůstat otevřené. V pátek půjdou děti naposledy před Vánocemi do školy. Od stejného dne mohou otevřít lyžařská střediska, návštěvníci se tam ale nebudou moci ubytovat. Vláda dnes rozhodla také o kompenzacích pro zasažená odvětví.

Už ve středu 16. prosince začne dobrovolné antigenní testování veřejnosti na covid-19, tedy o dva dny dříve, než ministerstvo zdravotnictví původně plánovalo. Na testy se zatím registrovalo víc než 18.000 lidí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že denní kapacita bude až 60.000 lidí. Oznámil také, že první dávky vakcíny proti covidu by mohly do Česka dorazit do konce roku. Jde o propočet, pokud bude vakcína schválena 21. prosince.

Třetí stupeň pohotovosti v systému PES platil v republice od 3. prosince, kdy se po několika týdnech otevřely obchody bez ohledu na nabízený sortiment, restaurace a provozovny služeb, rozšířily se možnosti shromažďování nebo sportování. Obchody a služby se nyní ani ve čtvrtém stupni zavírat nebudou, mohou fungovat při omezené kapacitě a při dodržení dalších restrikcí. Nakupovat bude možné i v neděli.

Obnoven naopak bude zákaz vycházení mezi 23:00 a 05:00, shromažďovat se znovu bude moci pouze nejvíc šest osob. Od pátku budou muset znovu zavřít hotely pro rekreační účely a restaurace, stravovací podniky mohou fungovat jen s pomocí výdejových okének nebo rozvozu. Vláda zrušila kritizovaný zákaz prodeje nealkoholických nápojů s sebou, omezení se dál týká jen alkoholu.

Počty lidí na bohoslužbách se koncem týdne sníží z 30 na 20 procent kapacity kostela, svateb či pohřbů se bude moci účastnit maximálně dvacet namísto 30 osob. Uzavřou se znovu vnitřní sportoviště pro amatéry, nebude možný ani trénink více než šestičlenných skupin venku.

Návštěvy v domovech seniorů budou i po přechodu do přísnějšího stupně PES možné, pokud příchozí předloží negativní test na covid.

"Bylo to velmi těžké rozhodnutí, protože si samozřejmě uvědomuje, jaký dopad to má na životy lidí," řekl po zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Počty nových případů podle něj stoupají i mezi seniory, reprodukční číslo je 1,2 a hrozí to, že ke konci měsíce bude až 10.000 nakažených denně.

Stát podnikatelům zasaženým v souvislosti s pandemií přispěje na komerční nájem za čtvrté čtvrtletí. Na program vláda schválila tři miliardy korun. Ubytovací zařízení budou moci za každý den nuceného zavření a pokoj žádat o státní dotaci. Výše příspěvku bude od 100 do 330 korun. Na podporu stravovacích zařízeních kabinet vyčlenil 2,5 miliardy korun.

Kvůli epidemii koronaviru ministerstvo školství prodloužilo vánoční prázdniny. Místo v úterý 22. prosince půjdou žáci do škol naposledy už v pátek 18. prosince, k prezenční či distanční výuce se vrátí až 4. ledna. Rodiče budou moci za pondělí a úterý, které ministerstvo označilo za dny boje proti covidu, čerpat ošetřovné. Mateřské a vysoké školy budou příští pondělí a úterý fungovat už podle přísnějšího čtvrtého stupně v systému PES.

Antigenní testování pro veřejnost bude od středy zajišťovat zejména 170 stávajících míst, zapojit se mohou i praktičtí nebo ambulantní lékaři, kteří budou test provádět u svých pacientů. Dosud bylo v Česku provedeno přes 350.000 antigenních testů, odhalili 10.000 pozitivních osob. Testovalo se povinně v zařízeních sociální péče a dobrovolně na testy chodili také pedagogičtí pracovníci. Kvůli rostoucímu počtu testů tohoto typu se změní hodnocení epidemiologických ukazatelů a systému PES. Od úterý bude ministerstvo zveřejňovat dvě hodnoty PES - první se bude vypočítávat z PCR testů, druhé nově z PCR testů i testů antigenních.

Stát se rovněž chystá na očkování proti covidu, označované za jednu z nejnáročnějších logistických operací v dějinách českého a československého zdravotnictví. První vakcíny by měly dorazit ještě do konce roku. Podle České vakcinologické společnosti by v Česku mohlo být 28. prosince 9750 dávek vakcíny, napůl v Praze a v Brně. Látku od firmy Pfizer by Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) měla schválit 21. prosince.

Babiš chce zřídit funkci vládního zmocněnce pro očkování proti koronaviru. Po dnešním jednání kabinetu nepotvrdil, zda se jím stane bývalý ministr zdravotnictví a jeho poradce Roman Prymula (za ANO), který potvrdil, že o tom už s předsedou vlády mluvil.