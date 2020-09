Česko se dnes vrací k nošení roušek v budovách

Praha - V celém Česku začne dnes platit povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov, a to i ve firmách, pokud tam nebude možné dodržet rozestupy. Povinnost bude platit i ve společných prostorách škol, ve třídách ale žáci budou moci roušky sejmout. Chránit si ústa a nos bylo do středy nutné při cestách hromadnou dopravou, na úřadech a ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Do Prahy se povinnost nosit roušky v obchodech a nákupních centrech a na poštách vrátila ve středu.

Česká pošta dnes začne pracovat na organizaci rozeslání balíčků s jedním respirátorem a pěti rouškami pro seniory nad 60 let, jak o tom ve středu večer rozhodl kabinet ANO a ČSSD. Postupovat bude podle registru obyvatel a stát to bude zhruba 15 milionů korun, sdělil po jednání vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Návrat k širšímu používání roušek nařídilo ve středu ministerstvo zdravotnictví potom, co v úterý přibylo v Česku rekordních 1164 potvrzených případů nákazy koronavirem. Dosavadním maximem bylo pátečních 796 případů.

Roušku nebudou muset mít zaměstnanci vykonávající práci na jednom místě, například v kanceláři, s minimálně dvoumetrovým rozestupem od dalších. Výjimku mají také osoby pracující ve výrazně ztížených podmínkách, co se týče horka. Nově se povinnost bude týkat také vnitřních hromadných akcí bez ohledu na počet účastníků, dosud tomu tak bylo u akcí nad 100 lidí.

Naopak výjimku z nošení roušek budou mít podobně jako na jaře malé děti, mateřské školy, osoby s duševní poruchou, lidé při konzumaci jídel a nápojů nebo sportovci v době tréninku a zápasu.

Výjimku dostaly také plavecké bazény. Roušky dále nebudou muset nosit soudci a účastníci soudních řízení, moderátoři, redaktoři a další osoby v rozhlasu a televizi nebo umělci při provádění autorského díla. Povinnost se nebude vztahovat na snoubence a další lidi při obřadu či řidiče vozidel veřejné dopravy.

Nosit ochranné prostředky nebudou muset ani lidé ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté jazykové kurzy s denní výukou nebo pacienti hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v případě, že je to potřebné pro poskytování zdravotních služeb. Výjimka bude platit i v týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem.