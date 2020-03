Česko ruší akce nad 100 lidí a zavírá školy, nakažených je 61

Praha - Stát kvůli koronaviru od dnešních 18:00 zakázal akce nad 100 účastníků a od středy zrušil výuku na všech školách v Česku s výjimkou mateřských. Opatření platí do odvolání, Bezpečnostní rada státu je přijala s ohledem na vývoj šíření nemoci v Evropě a odůvodnila je i tím, že také v ČR se nákaza zřejmě začíná šířit v komunitě. V pondělí testy odhalily prvního pacienta, u kterého není znám zdroj infekce. V Česku je 61 případů nákazy novým koronavirem, řekl ministr zdravotnictví Vojtěch České televizi. Ještě ráno bylo potvrzených případů 40. Stát rozhodl o nákupu většího objemu testů, které mají odhalit infekci do 29 minut.

Bezpečnostní rada státu rozhodla o opatřeních v návaznosti na případ řidiče taxi firmy Uber, u kterého není zatím jasný zdroj nákazy. Hygienici dohledali zhruba 90 jeho pasažérů, postupně je kontaktují. Ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová uvedla, že vedle řízení taxi muž pronajímá byt přes Airbnb a byli u něj ubytováni Němci, od kterých se možná nakazil.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) bude vláda situaci průběžně vyhodnocovat. Při porušení všech vydaných mimořádných opatření hrozí pokuta až tři miliony korun. Epidemii koronaviru v Česku je podle náměstka ministra Romana Prymuly potřeba rozložit do delšího času, aby byla stále zachována dostatečná kapacita zdravotnických zařízení.

Bezpečnostní rada po ranním zasedání oznámila zákaz konání veřejných i soukromých divadelních, hudebních, filmových a dalších představení, sportovních či náboženských akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 lidí. Zákaz se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů. Stát také neuvažuje ani o zavírání restaurací či nákupních center. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) rozhodl, že se uzavřou všechny příspěvkové organizace ministerstva, galerie, knihovny i muzea. Od středy rada zrušila výuku v základních, středních a vyšších odborných školách. Ministerstvo zdravotnictví zákaz rozšířilo i na vysoké školy a ministr školství Robert Plaga (ANO) doporučil, aby byl omezen i chod Základních uměleckých škol.

Opoziční politici se zavedenými opatřeními vlády vesměs souhlasí. Stát by ale měl třeba podle opoziční KDU-ČSL zajistit plnou mzdu rodičům žáků, kteří budou muset zůstat doma kvůli uzavření škol. Potřebné opatření by mohly Sněmovna i Senát schválit vládě příští týden ve stavu legislativní nouze, uvedl dnes předseda lidovců Marian Jurečka. Předseda vládní ČSSD Jan Hamáček to připustil. Opoziční ODS zase připravuje kvůli koronaviru daňové úlevy nebo odložení dalších vln EET.

Rodiče, kteří zůstanou po uzavření škol doma s dětmi do deseti let, mají nárok na ošetřovné, řekla dnes médiím ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ošetřovné činí 60 procent základu příjmu a dávka se pobírá nejdéle devět kalendářních dnů. "Není možné říci, že (rodiče) budou doma za 60 procent vyměřovacího základu v rámci ošetřovného," komentoval to předseda opozičních lidovců Jurečka. Podle Maláčové mohou ti, kteří by se kvůli opatřením dostali do finanční tísně, požádat úřad práce ještě o dávku mimořádné okamžité pomoci.

Už v pondělí přerušilo výuku České vysoké učení technické v Praze a omezení zavedly i další vysoké školy. Univerzita Karlova ruší na neurčito výuku, konference i promoce, oznámil dnes rektor školy Tomáš Zima. Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš vyhlásil na 14 dnů rektorské volno, konat se nebudou ani akademické obřady.

Kvůli opatřením už řada pořadatelů oznámila zrušení akcí. Například spolek Milion chvilek pro demokracii přerušil svou sérii protivládních demonstrací. Zrušen byl i filmový festival Febiofest, který se měl konat v Praze od 19. března, a je přerušen festival Jeden svět. Agrární komora ČR zase zrušila čtvrteční sněm, kde se mělo volit nové vedení. Národní divadlo ruší do odvolání představení všech souborů ve všech budovách a Česká filharmonie ruší do konce příštího týdne všechny větší akce v pražském Rudolfinu. Uzavřena bude i Matějská pouť.

Ruší se i promítání filmů. Síť multikin Cinestar s okamžitou platností zrušila veškeré veřejné projekce ve svých 13 pobočkách v celé zemi. Konkurenční síť Cinema City programovou nabídku neruší, omezí však kapacitu kinosálů. Národní památkový ústav zase do odvolání uzavřel své objekty s celoročním provozem a odkládá na neurčito zahájení hlavní návštěvnické sezony, řekla dnes ČTK mluvčí ústavu Jana Hartmanová. Ústav má ve své správě stovku hradů, zámků a dalších objektů. Uzavřena bude také část objektů na Pražském hradě.

Odkládány jsou i velké veletrhy, výstavy, kongresy a konference. Pořadatelé se je většinou snaží přesunout na podzim. Odloženy byly i castingy na Českou Miss či termín semifinále letošního ročníku České Missis. Od středy přeruší na neurčito také organizace Junák všechny schůzky svých oddílů, výpravy i další skautskou činnost.

Bohoslužby se mohou z rozhodnutí biskupů rozdělit tak, aby na žádné z nich nebylo přes 100 lidí. Například některá menší kina či hudební kluby zase uzpůsobí kapacitu tak, aby nebyl překročen nařízený limit návštěvníků,. Ministerstvo vnitra také nechystá změny v organizaci doplňovacích senátních voleb na Teplicku, jejichž první kolo se uskuteční koncem března, řekl ministr vnitra Hamáček.

Kvůli šíření nákazy chce stát koupit 100.000 testů, které mají odhalit koronavirus do 29 minut. Prymula uvedl, že mají primárně sloužit na hranicích či ve vlacích ke kontrole cestujících. Lidi přijíždějící do ČR kontrolují policisté, hasiči a celníci od pondělí na deseti přechodech. Ode dneška mají kontrolou procházet i lidé v mezinárodních vlacích. Ministerstvo se zároveň rozhodlo rozšířit síť testujících laboratoří.

Nejdůležitějším úkolem je podle ministryně Maláčové zajistit dostatek ochranných pomůcek pro sociální zařízení. Její úřad zaslal ministerstvu zdravotnictví požadavky minulý týden, spolupracuje také s kraji.

V Česku je 61 potvrzených případů, včetně studentky VŠE

V Česku je 61 případů nákazy novým koronavirem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) to řekl dnes v Událostech České televize. K dnešnímu ránu bylo případů 40, za dnešek pak přibylo podle Vojtěcha dalších 21 případů. Jedná se tak o dosud největší nárůst počtu případů za jeden den. U všech infikovaných má nemoc zatím mírný průběh a nikdo z nich není podle ministra v ohrožení života. Celkem bylo na přítomnost viru testováno v Česku 1193 lidí.

Mezi novými nakaženými není žádný takzvaný komunitní přenos, při kterém není jasné, kde nebo od koho se pacient nakazil, řekl ministr.

Rozhlasové stanici Frekvence 1 Vojtěch řekl, že jeden z nových pacientů se zřejmě nakazil při lyžování v Rakousku. Hygienici v Pardubickém kraji odpoledne oznámili, že mají podezření na nákazu koronavirem u muže v důchodovém věku, který byl právě lyžovat v Rakousku. Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) dnes oznámil první potvrzený případ nákazy koronavirem v kraji. Nakažený je Japonec, který žije v Olomouci a byl nedávno služebně v Anglii a Německu.

Jedna z pacientek s koronavirem je studentkou Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), uvedla škola na webu. Podle školy je nemocná studentkou navazujícího magisterského studijního programu a minulý týden se účastnila výuky. Již v pondělí odpoledne byla VŠE kvůli kontaktu této studentky s jiným nakaženým uzavřena a čekala na výsledky testu.

"Tato studentka je bez zdravotních potíží, není ubytována na kolejích a nestravovala se v menze," uvádí web. Hygienikům nyní škola předala seznamy lidí, kteří s nakaženou chodili na výuku. Prostory školy byly dezinfikovány. Podle mluvčí školy Martiny Mlynářové má VŠE 13.261 studentů a 2373 zaměstnanců.

V Pardubickém kraji je možná první člověk s koronavirem, čeká se na potvrzení certifikovanou laboratoří. Starší muž z Pardubicka se vrátil z dovolené v Rakousku. Novinářům to dnes řekla krajská epidemioložka Olga Hegerová. "Byl to vysoce suspektní (podezření na diagnozu) vzorek, který odpovídá genové typizaci COVID-19. Patrně bude potvrzen," dodala.

Muž v důchodovém věku byl lyžovat v Bad Gasteinu, což je lázeňské město a lyžařské středisko. Už při návratu 8. března pociťoval zdravotní obtíže. Kontaktoval hygienickou stanici, mobilní tým odebral vzorky. Epidemiologové nyní hledají lidi, s nimiž byl v kontaktu. Muž je v domácí karanténě, má jen mírné příznaky.

Opoziční politici souhlasí s opatřeními proti koronaviru

Opoziční politici souhlasí s opatřeními, které vláda zavedla v souvislosti se snahou zastavit šíření nemoci způsobené novým typem koronaviru. Předseda ODS Petr Fiala rozhodnutí považuje za správné, ochranu zdraví označil za nejdůležitější. Obecně s opatřením souhlasí i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. I šéf lidovců Marian Jurečka se domnívá, že zavedená opatření jsou na místě. Předseda STAN Vít Rakušan je považuje za rozumná. Pražský hrad opatření vlády respektuje a plně podporuje.

"Dnešní rozhodnutí vlády je správné. Není to pro nikoho snadné, ale je to nutné. Není nic důležitějšího, než ochrana zdraví a bezpečnosti občanů," napsal Fiala na twitteru. "Současně je potřeba kompenzovat ztráty podnikatelů a živnostníků, které rozhodnutí postihne," dodal.

Podle Pekarové bylo jen otázkou času, kdy k takovému kroku vláda musela přistoupit. "Ale panuje ještě několik nejasností, například zda se ruší i školní družiny. Vláda by tedy měla informovat ještě detailněji, nicméně obecně s opatřeními souhlasí, protože ochrana zdraví obyvatel musí být nyní na prvním místě," sdělila ČTK.

Jurečka si myslí, že přijatá opatření jsou na místě. "Za KDU-ČSL je důležité, abychom dokázali pomoci lidem, kteří jsou v karanténě, či budou muset zůstat s dětmi doma, aby jsme jim nyní mimořádně v této situaci umožnili být doma za 100 procent mzdy, protože 60 procent nemocenské může být pro mnohé rodiny či matky samoživitelky problémem," uvedl. Vláda také podle něj musí pomoci okamžitě firmám a hledat opatření i na úrovni Evropské unie. "Jinak hrozí, že tyto kroky budou znamenat začátek ekonomické krize s velkými dopady," doplnil.

Předseda STAN Rakušan považuje vydaná opatření za rozumná. "Stále si však stojím za tím, že je nutné nepanikařit," napsal na twitteru. "Od zítřka (od středy) nechme všechny školáky a středoškoláky doma, sami se vyhýbejme davům, koneckonců větší akce jsou zrušené. Ptejte se svých starostů a starostek, věřím, že budou mít konečně z centra informace, jak přijmout bezpečnostní opatření zejména v souvislosti s našimi staršími spoluobčany a hlavně dětmi. Zkusme i pracovat z domova," doplnil.

Přijatá opatření podporuje také předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. "Pokládám to za (sice opožděné), ale správné rozhodnutí, které podporuji," napsal na twitteru.

Prezident Miloš Zeman se k aktuálnímu dění vyjádří večer na televizi Nova. "Opatření vlády plně respektujeme, plně podporujeme, uzpůsobujeme provoz na Hradě a k dodržování nezbytných opatření vyzýváme veřejnost," sdělil ČTK prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

ČSSZ dostala zatím 2436 e-neschopenek kvůli karanténě

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zatím dostala 2436 elektronických neschopenek kvůli karanténě. Do dvoutýdenní izolace musí lidé, kteří se vracejí z Itálie. V izolaci jsou i ti, kteří byli v kontaktu s nakaženými. Celkem za dnešek úřad přijal zhruba 11.630 e-neschopenek. ČTK to dnes sdělila mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová. Upřesnila, že údaje jsou k 15:00. Lékaři by měli lidem v karanténě vypisovat pětidílný tiskopis, využít mohou ale i e-neschopenky.

"Za dnešní den evidujeme 426 e-neschopenek se sledovanou diagnózou ´karanténa´, v celkovém součtu tedy evidujeme 2436 případů," uvedla mluvčí.

Vojtěch: Karanténu bude možné uvalit i na přijíždějící cizince

Ministerstvo zdravotnictví rozšířilo možnost uvalení karantény i na cizince, kteří budou na hranicích kontrolováni a budou mít příznaky infekčního onemocnění. Dosud byla tato možnost jen u Čechů a u cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR, uvedl ministr Adam Vojtěch (za ANO) na twitteru.

Kontroly na hranicích byly zavedeny od pondělí 07:00. Za prvních 24 hodin policisté na vybraných deseti hraničních přechodech na jihu a západě země zkontrolovali 35.834 vozidel, přičemž 65 aut odstavili kvůli podezření na koronavirus. Víc než 9000 lidem hasiči změřili teplotu, do karantény putovalo šest osob.

Na přechodech postupně vzniká zázemí pro odběry vzorků od lidí s podezřením na nákazu koronavirem. Testovaní lidé budou muset na hranicích vyčkat zhruba 30 minut do chvíle, než bude k dispozici výsledek jejich vyšetření. Podobně se bude nyní přistupovat i k zahraničním turistům. Pokud se u nich nemoc ve zrychleném testu ukáže, půjdou do dvoutýdenní karantény. Běžné laboratorní testy trvají zhruba šest hodin, pozitivní rychlý test musí potvrdit.