Česko preferuje, aby očkovací pas vznikl na úrovni celé EU

Praha - Česko preferuje, aby vakcinační pasy pro snadnější cestování lidí očkovaných proti covidu-19 vznikly na úrovni celé Evropské unie. Novinářům to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Pokud by unie shodu nenalezla, zvážila by ČR užší systém se sousedními státy. Plán, který by měla Evropská komise představit do příští středy, podle Petříčka také nesmí diskriminovat lidi, kteří se očkovat nemohou.

Petříček projekt vakcinačních pasů podpořil před týdnem po jednání spolu s ministry Slovenska, Maďarska, Rakouska a Slovinska ve středoevropském formátu C5. Dnes řekl, že Česko je pro digitální formu pasů. "Také pro důkladné zajištění osobních dat a ideálně použití tohoto systému k záznamu o prodělané nemoci," uvedl.

Podmínky pasu musí být férové i s ohledem na to, že ne všichni se mohou dát očkovat, ačkoliv by chtěli. Myslet se podle něj musí i na lidi, na které se s očkováním včas nedostane. "Naše priorita je, aby to nebylo diskriminační. Aby u lidí, kteří se nemohou naočkovat, bylo cestování s testem doplňkem očkování," vysvětlil.

Systém by měl být hotový dřív než v létě, žádá Petříček. "Prioritou je, aby to bylo evropské řešení. Pokud by nebylo, jsme připraveni jednat se sousedy v rámci regionu," uvedl. Očekává, že přinejmenším letos bude podobný systém nutný. Pokud se později epidemická situace ustálí, mohli by se lidé vrátit k běžnému cestování.