Česko pošle do Turecka generátory a spací pytle, pomoc plánuje i Sýrii

Praha - Česká republika je podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) připravena případně prodloužit desetidenní pobyt týmu záchranářů v Turecku, které postihlo zemětřesení, a zvýšit i finanční a materiální pomoc. Postupuje podle žádostí o podobu pomoci z Turecka. Do země pošle příští týden generátory a spací pytle, monitoruje další požadavky, uvedl Lipavský po jednání kabinetu. V Turecku je po zemětřesení stále pohřešována jedna Češka, která má v této zemi trvalý pobyt. Další informace nemůže podle něho česká diplomacie poskytnout.

Vláda podle ministra Lipavského nezapomíná ani na Sýrii, kterou zemětřesení zasáhlo také, kvůli komplikované situaci tam ale bude pomoc posílat prostřednictvím mezinárodních organizací.

Pondělní zemětřesení o síle 7,8 stupně si v Turecku a na severu Sýrie vyžádalo více než 11.000 obětí, z toho 2600 na syrské straně hranice. Raněných je na místě podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana téměř pět desítek tisíc. Vzhledem k mrazivým teplotám jsou šance na záchranu lidí zasypaných pod sutinami stále menší. Co do počtu obětí jde o nejničivější zemětřesení za posledních více než deset let od chvíle, kdy v roce 2011 zahynulo v japonské prefektuře Mijagi téměř 20.000 lidí. Podle tureckých úřadů se do záchranných operací zapojilo skoro 100.000 lidí, včetně týmů z jiných zemí.

Česko vyslalo do Turecka tým 68 záchranářů, který přistál v úterý a v noci na dnešek začali jeho členové vyhledávat zavalené v sutinách ve městě Adiyaman. V týmu jsou vedle hasičů i lékaři, stavební inženýři či kynologové. Hned v pondělí rozhodlo Česko také o pomoci ve výši deseti milionů korun. Podle potřeby je pomoct připravena podle Lipavského vedle hasičů a Správy státních hmotných rezerv i Asociace výrobců a distributorů zdravotnických prostředků.