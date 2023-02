Česko opustilo dvě postsovětské banky, vypořádání není uzavřeno

Praha - Česká republika minulý týden vystoupila ze dvou postsovětských bank vzniklých v Radě vzájemné hospodářské pomoci (RVHP). Vypořádání s Mezinárodní bankou hospodářské spolupráce (MBHS) a Mezinárodní investiční bankou (MIB) zatím není uzavřeno, protože obě banky si stanovily podmínky, které jsou pro Česko nepřijatelné. Po jednání vlády to dnes řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Česko podle něj bude nadále usilovat o vrácení pohledávek 1,5 miliardy korun.

O vystoupení z obou bank rozhodly vláda a Parlament loni po ruské agresi na Ukrajině. Kabinet krok zdůvodnil mimo jiné obavami, že by se Rusko mohlo pokusit banky využít k obcházení sankcí, které na něj uvalila Evropská unie kvůli napadení Ukrajiny. Výpovědi podepsal prezident Miloš Zeman na konci loňského dubna, letos v lednu vypršela výpovědní lhůta.

Stanjura dnes řekl, že se Česko po dobu výpovědní lhůty snažilo dosáhnout vypořádání s oběma bankami, zejména kvůli nekonstruktivnímu přístupu Ruska se to ale nepodařilo. Podmínky, s nimiž MBHS a MIB přišly, jsou podle Stanjury nepřijatelné. "Navržený splátkový kalendář v délce 20 let bez inflační doložky a pojistky proti nesplácení považuji za zcela nepřijatelný. Tím spíše, že nám v MIB chtějí bez jakékoliv matematické logiky vyplatit jen zhruba pětinu vložených prostředků," uvedl Stanjura.

Česko bude o vyplacení svých pohledávek vyjednávat i nadále. "Je i v zájmu bank, aby vrátily peníze, na které máme podle podepsaných smluv nárok," řekl ministr. Pokud by Česko peníze nedostalo, je připraveno o tom informovat ratingové agentury, což by mělo vliv na reputaci MBHS a MIB. Zároveň by Praha v takovém případě zvážila mezinárodní arbitráž.

Podle ministerstva financí z obchodního hlediska dlouhodobě nebyl o produkty obou bank na české straně zájem. Ministerstvo zahraničí v tiskové zprávě uvedlo, že považuje odchod z obou bank za úspěch v revizi česko-ruských vztahů.

Společně s Českem na konci ledna opustilo obě instituce také Slovensko a Polsko, v červnu 2023 ukončí své členství Rumunsko. Bulharsko aktuálně dokončuje vnitrostátní procedury a ukončení jeho členství se očekává v průběhu roku 2023.