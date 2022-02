Česko odsoudilo útok na Ukrajinu, ke kritice Kremlu se přidal i Zeman

Praha - Čeští vládní i opoziční politici odsoudili dnešní útok Ruska na Ukrajinu. Označili ho za neomluvitelnou a nevyprovokovanou agresi vůči nezávislému státu a bezprecedentní porušení mezinárodního práva, které vrací Evropu do dob sovětského impéria a ohrožuje bezpečnost celého kontinentu. Ke kritice režimu Vladimira Putina a odsouzení Kremlu se přidal i prezident Miloš Zeman, který dříve informace o chystané invazi zpochybňoval. V dnešním projevu prohlásil, že Rusko se dopouští zločinu proti míru a jeho útok na Ukrajinu je třeba důsledně odsoudit, a to i činy v podobě tvrdých sankcí. Přiznal, že se mýlil, když minulý týden řekl, že Rusové nejsou blázni a nebudou riskovat válku.

Představitelé české vlády, Parlamentu, krajů, měst, církví, neziskových a kulturních organizací, vysokých škol, podniků i sportovních klubů od rána vyjadřovali solidaritu Kyjevu. Nabízejí také pomoc Ukrajincům v jejich vlasti i početné ukrajinské menšině v České republice, stejně jako uprchlíkům, které lze očekávat. Premiér Petr Fiala (ODS) svolal na dopoledne další jednání Bezpečnostní rady státu, večer se zúčastní mimořádného jednání Evropské rady v Bruselu. Už ráno situaci řešily krizové štáby ministerstva zahraničí a obrany, odpoledne se sejde i krizový štáb ministerstva vnitra a mimořádně zasedne Poslanecká sněmovna. Společný postup chystají i senátoři.

Kvůli uzavření vzdušného prostoru nad Ukrajinou pro civilní lety bylo přerušeno letecké spojení Prahy s ukrajinskými městy. České velvyslanectví v Kyjevě je dočasně uzavřeno, konzulární pomoc občanům poskytuje generální konzulát ve Lvově. Úřady vyzvaly všechny české občany, aby neprodleně opustili Ukrajinu. V cestovatelském systému Drozd se registrovalo asi 150 Čechů na Ukrajině, víceméně jde o občany, kteří v zemi dlouhodobě žijí a před invazí neprojevili zájem ze země odejít.

Vpád ruských vojáků na Ukrajinu nelze podle premiéra Fialy označit jinak než jako akt agrese, který nemůže zůstat bez odpovědi. Za Česko bude prosazovat co nejtvrdší sankce vůči Rusku v rámci jednotného postupu Evropské unie. Aktuálně nemá signály o bezprostředním nebezpečí pro české občany. Už dříve řekl, že ČR je připravena na všechny varianty vývoje na Ukrajině včetně uprchlické vlny či omezení dodávek ropy a plynu z Ruska.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) po zasedání krizového štábu svého úřadu řekl, že Rusko po letech pracně budované stability přináší do Evropy válku, chaos a utrpení nejen nevinných ukrajinských, ale i vlastních občanů a Evropanů. Ačkoli se Západ snažil o vyřešení situace diplomatickou a mírovou cestou, Rusko si vybralo cestu války, řekl ministr. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) uvedla, že Rusko porušilo mezinárodní právo, Putina označila za banditu. Česká reakce na ruský útok na Ukrajině by měla být co nejtvrdší. Očekává, že kvůli nynějšímu dění na Ukrajině přijde z NATO požadavek na posílení východního křídla aliance.

Zeman se v pátek zúčastní on-line summitu devíti středoevropských a východoevropských členských zemí NATO o situaci na Ukrajině, přizve na něj i Fialu. Minulý týden řekl, že nečeká, že Rusko zahájí ozbrojený útok vůči Ukrajině a informace o ruské invazi označil za další blamáž amerických tajných služeb. Dnes připustil, že se mýlil. Vyslovil se k výrazně důraznějším sankcím proti Rusku, než byly plánovány, včetně omezení bankovního styku. Vyjádřil také plnou podporu Ukrajině, jejímu vedení a lidu.

Chování Moskvy odsoudili i politici opozičního hnutí ANO. "Tvrdě odsuzuji chladně promýšlený a ničím nevyprovokovaný útok Ruska na Ukrajinu. Chtěl bych také vyjádřit jasnou podporu Ukrajincům, jejich státu, vládě a nezávislosti. NATO musí posílit a Evropa musí začít brát svou obranu a bezpečnost o řád vážněji než dosud," uvedl bývalý premiér a šéf nejsilnějšího opozičního hnutí Andrej Babiš. Šéf SPD Tomio Okamura napsal, že jeho hnutí odsuzuje válečné řešení konfliktu na Ukrajině a dál podporuje mírová a diplomatická řešení.

Sankce vůči Rusku musejí být podle ukrajinského velvyslance v Praze Jevhena Perebyjnise okamžité, tvrdé a zničující. Na dnešní tiskové konferenci zmínil zejména odpojení Ruska od bankovního systému, Rusko musí být podle něj plně izolováno. Ukrajina potřebuje konkrétní dodávky zbraní, přičemž sankce i pomoc musí být okamžitá, řekl.

Kvůli uzavření vzdušného prostoru pro civilní lety nad Ukrajinou byla zrušena dnešní letecká linka z Prahy do Oděsy s odletem v 11:40. Z Letiště Václava Havla neodletí ani spoj ČSA z Prahy do Kyjeva v 17:35. V letovém řádu pražského letiště je pět pravidelných linek na Ukrajinu, rušení letů se dá očekávat i v dalších dnech. Na Ukrajinu jezdí z Česka desítky autobusových spojů, dnešní spoje byly většinou obsazené.

Na Václavském náměstí v Praze se dopoledne sešla asi stovka lidí, kteří vyjadřovali nesouhlas s ruskou invazí na Ukrajinu a podpořili napadenou zemi. Před ruským velvyslanectvím v Praze se ze stejného důvody sešly asi dvě desítky lidí. Zeď budovy dva z protestujících postříkali červenou barvou, incident řeší policie. Odpoledne se má u ruské ambasády konat další shromáždění na podporu Ukrajiny, stejně jako na dalších místech země.

Ruská invaze dopadá i na českou měnu či obchodování s akciemi. Koruna ráno spadla k euru i dolaru na nejslabší úrovně za dva měsíce, ztrácela desítky haléřů. K euru se dostala nad 25 Kč/EUR, vůči dolaru nad 22,20 Kč/USD. Pražská burza po útoku Ruska na Ukrajinu spadla nejníže od počátku loňského listopadu. V poledne index PX proti středě ztrácel víc než čtyři procenta. Eskalace konfliktu na Ukrajině se podle analytiků projeví v české ekonomice zprvu zdražením energií a potravin, další vývoj bude záviset na formě sankcí.