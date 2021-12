Česko od dneška hospodaří v rozpočtovém provizoriu, bude asi do března

Praha - Česká republika ode dnešního dne hospodaří v rozpočtovém provizoriu, v rámci kterého jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostanou v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Výdaje státu tak v lednu budou činit 157,1 miliardy korun, protože schválené výdaje rozpočtu na loňský rok činily 1,886 bilionu korun. Provizorium by mělo podle vyjádření ministerstva financí trvat do konce března a stát je na něj podle úřadu připraven.

Důvodem provizoria je fakt, že Sněmovna do konce loňského roku neschválila návrh státního rozpočtu. Ten předchozí vláda Andreje Babiše (ANO) navrhla se schodkem 377 miliard korun, nový kabinet chce deficit snížit pod 300 miliard Kč omezením výdajů, zvýšení daní odmítá. "V následujících týdnech nás čeká připravení nového lepšího státního rozpočtu se schodkem pod 300 miliard korun s úsporami v řádu desítek miliard na výdajové straně. Po schválení na vládě bychom ho zhruba v polovině února předložili do Poslanecké sněmovny tak, aby platil od 1. dubna 2022. Do té doby jsme po tři měsíce připraveni hospodařit podle pravidel rozpočtového provizoria, chod státu tedy bude bez problémů zajištěn," uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Ministerstvo financí se shodlo se všemi správci rozpočtových kapitol na maximálních výdajích v lednu již před Vánoci. "Chod státu bude hladký, žádný problém nevznikl a všichni správci rozpočtových kapitol ví, jak budou hospodařit," uvedl tehdy Stanjura.

V rámci rozpočtového provizoria dále musí jednotlivé kapitoly primárně hradit výdaje mandatorní povahy, příkladně důchody, sociální dávky, mezinárodní smlouvy, smluvní závazky, a dále výdaje kvazimandatorní, zejména platy státních zaměstnanců. Následně poté záleží u každé příslušné rozpočtové kapitoly na tom, kolik finančních prostředků bude mít z této dvanáctiny k dispozici a jaké budou vedle zajištění mandatorních výdajů její další priority.

Podle dřívějšího vyjádření bývalé ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) se kvůli provizoriu nebudou moci vyplácet covidové programy, ale též se zbrzdí investice, nebude moci být čerpána vládní rozpočtová rezerva. Zároveň se nebudou moci utrácet nespotřebované výdaje, které podle ní slouží především k investicím.

V historii samostatné ČR fungovalo rozpočtové provizorium dvakrát na začátku Zemanovy menšinové vlády. Současná vláda ale podle Stanjury bude jako první hospodařit v provizoriu podle zákona o rozpočtových pravidlech. Dřívější provizoria, která byla za vlády Miloše Zemana jako premiéra, podle něj fungovala tak, že i přes neschválení rozpočtu Sněmovnou vláda hospodařila podle předloženého neschváleného návrhu.