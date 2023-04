Česko na knižním veletrhu v Lipsku opět sází na slogan Ahoj!

Lipsko (Německo) - Česká republika se na literárním moři Lipského knižního veletrhu, který se dnes otevřel veřejnosti, opět plaví pod barevnými vlajkami a s nezaměnitelným sloganem Ahoj! Stánek, který vychází z toho z roku 2019, kdy Česko bylo v Lipsku hostující zemí, je ve výstavní hale nepřehlédnutelný a jeho motivy si návštěvníci dobře pamatují. A právě na to česká výprava sází, jak dnes ČTK řekl šéf Českého literárního centra Martin Krafl. Cílem centra, které zřídila Moravská zemská knihovna v Brně, je propagace české literatury.

"Velké rozdíly neuvidí," odpověděl Krafl na otázku, jakých změn oproti roku 2019 si návštěvník v českém stánku může povšimnout. "Jde právě o to, aby ti, kteří prochází, si na nás vzpomněli. Troufám si říct, že to nebude vzpomínání, ale že to bude pořád přítomnost," uvedl s tím, že Česko se literárního života v Lipsku aktivně účastnilo i v době pandemie.

Ahoj, které je v německojazyčném prostředí spojováno s mořeplavbou, se v němčině píše jako ahoi. "Takže to jot (v němčině písmeno j) je svým způsobem provokující," řekl Krafl. "A právě ta hra s mořem a ahoj návštěvníky baví," uvedl.

"Mám největší radost z toho, že tady jsme po těch třech letech a že to ahoj funguje," řekl Krafl o tom, co ho na festivalu nejvíce těší. Nyní je to poprvé od počátku pandemie nemoci covid-19, co se veletrh v saském Lipsku koná. V roce 2020 byl zcela zrušen, Česko ale i tak tehdy jednu akci uspořádalo. "My jsme byli jediná země, která v tom veletržním týdnu uspořádala jednu jedinou akci," připomněl Krafl. I v dalších dvou letech organizátoři veletrh odřekli, přesto se ale částečně digitálně a za přísných hygienických podmínek pokaždé konal doprovodný festival Leipzig liest (Lipsko čte), respektive Leipzig liest trotzdem (Lipsko přesto čte). A Česko na něm nechybělo.

"Ukázalo to sílu festivalu," řekl Krafl o doprovodných literárních událostech s autorskými čteními a debatami, které se konaly navzdory pandemii. "Myslím, že organizátoři veletrhu by to neradi slyšeli, ale já si myslím, že Lipsko je hlavně o tom festivalu," uvedl.

Český stánek, který tvoří fragmenty toho původního od architekta Martina Hrdiny, představuje kolekci českých knih přeložených především do německého a anglického jazyka. V poličkách ale návštěvníci naleznou i překlady českých autorů a autorek do arabštiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, korejštiny, polštiny nebo třeba maďarštiny či chorvatštiny. Vystaveny zde jsou také aktuální oceňované a kritiky vyzdvihované knižní tituly na českém trhu z ročenky New Czech Books a literatura pro děti a mládež. "Pak jsou tady ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví vystaveny tituly ze soutěže Nejkrásnější české knihy," dodal Krafl.

Česko se v Lipsku nepředstavuje jen knižním stánkem, ale také doprovodnými akcemi. "Těch je 16," spočítal Krafl. Zájemci se na nich mohou setkat s českými autory, případně i s jejich překladateli do němčiny. Vybírat si mohou z Anny Bolavé, Ireny Douskové, Marka Tomana, Jana Blažka, Kateřiny Tučkové, Galiny Miklínové, Petra Stančíka a Luboše Svobody. V Lipsku bude také německy píšící Jaroslav Rudiš, kterého němečtí čtenáři již dobře znají.