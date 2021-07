Česko může darovat či prodat 2,5 mil. vakcín proti covidu, možná až dvojnásobek

Praha - Česko se může zavázat k darování 2,5 milionu dávek vakcín proti covidu-19 od různých výrobců do ostatních zemí, do budoucna může darovat či přeprodat až šest milionů dávek. Vyplývá to z materiálu, který dnes projedná vláda a ČTK ho má k dispozici. Upozornil na něj dnes server Deník N. Nejvhodnější k darování jsou podle ministerstva vakcíny AstraZeneca a Johnson & Johnson. ČR má nyní objednáno 23,9 milionu dávek za 8,5 miliardy korun.

V pátek přitom premiér Andrej Babiš (ANO) požádal maďarského premiéra, zda by země do Česka nezapůjčila 200.000 dávek vakcíny Pfizer/BioNTech. "Tohle jsou ale dvě naprosto rozdílné věci. Jedna věc je okamžitá potřeba vakcín, zejména od firmy Pfizer, a nutnost naočkovat co nejdříve alespoň 70 procent populace, a druhá věc plánované dodávky vakcín až do příštího roku. Nikdy jsem neřekl, že těch 2,5 milionu vakcín budeme darovat teď," napsal k tomu na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Z plánu dodávek na příští měsíce vyplývá, že firma Pfizer/BioNTech, na kterou připadá více než 80 procent aplikovaných dávek v ČR, dodala v červnu více než 2,34 milionu dávek své vakcíny, v červenci to ale bude o milion dávek méně. Na srpen je pak plánováno 1,69 milionu a v září 1,4 milionu. Od října dál pak budou dodávky kolem půl milionu měsíčně.

Do konce června bylo do ČR dodáno všemi výrobci 9,6 milionu dávek, k odebrání zbývá ještě zhruba 14,1 milionu. Ve třetím čtvrtletí se očekává asi 7,3 milionu, v posledním čtvrtletí 2021 pak tři miliony. V roce 2022 dorazí v prvním čtvrtletí milion dávek, další neupřesněné množství bude i ve druhém čtvrtletí.

Podle údajů z konce června by k dosažení sedmdesátiprocentní proočkovanosti lidí nad 12 let bylo potřeba ještě asi 6,4 milionu dávek vakcíny. I při hypotetické stoprocentní proočkovanosti by bylo třeba dalších nejvýše 7,4 milionu dávek. "Bude zbývat přes pět milionů dávek vakcín, které ČR závazně objednala a je povinna je odebrat," píše se v dokumentu.

Podle dokumentu se Česko nechce vzdát zcela dodávek od žádného výrobce. Zájem o vektorové vakcíny AstraZeneca a Johnson & Johnson označuje za "zcela minimální", pro některé pacienty jsou ale vhodnější a výhodou je u Johnsonu i jednodávkové schéma.

V příštích měsících bude Česko dostávat velká množství vakcíny od firmy Moderna, která je zároveň nejdražší z aplikovaných vakcín v ČR. Očekává se, že na podzim už by mohla mít látku upravenou pro případné mutace. K darování je podle materiálu do budoucna vhodná i vakcína Pfizer/BioNTech, na její dodávky jsou uzavřené smlouvy na další dva roky.

Pokud by byl nedostatek vakcín v některé ze zemí EU, měla by je ČR darovat nebo přeprodat primárně tam. Při prodeji do země mimo EU bude muset být unii vrácen rozdíl ve výši 20 až 40 procent mezi cenou na trhu a částkou, za kterou nakupovaly evropské země díky vkladu do vývoje vakcíny.

Lídři členských států EU se na květnovém jednání Evropské rady shodli na tom, že darují třetím zemím společně 100 milionů dávek vakcíny. Na Česko připadá z tohoto závazku asi 2,4 milionu dávek.