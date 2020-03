Česko má pět nakažených koronavirem, mají mírné příznaky

Praha - ČČesko má pět potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru, přičemž se dosud testovalo 262 lidí. Zatím poslední nakaženou je žena z Ekvádoru, která doprovázela Američanku, u níž se nákaza potvrdila už v neděli. Onemocnění u Ekvádorky ukázal až opakovaný test. Všichni nakažení mají mírné příznaky a jejich stav je dobrý. Omezení provozu či návštěv a zvýšená hygienická opatření hlásí další nemocnice, školy, firmy, úřady či dopravní podniky po celé zemi, ruší se také některé veletrhy, kongresy či konference. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nicméně není důvod k panice a hysterii.

Ministr dnes ve Sněmovně řekl, že neexistují signály o epidemii nového koronaviru v Česku, byť počet nakažených lidí může ještě růst, a nehrozí nyní ani větší karanténní opatření, jako je uzavírání měst nebo oblastí. Na středečním zasedání Bezpečnostní rady státu ale navrhne zákaz pořádání akcí nad určitý počet návštěvníků, podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by tato hranice měla být nad 5000 lidí.

"Není důvod k jakékoli panice, k jakékoli hysterii, k vykupování potravin. Situace v České republice je v tuto chvíli pod kontrolou. Nečelíme žádné epidemii, která by se šířila na území České republiky, byť nemůžeme vyloučit nějaký nárůst v následujících dnech," řekl Vojtěch poslancům.

Česko už navázalo kontakt s americkou firmou Gilead vyvíjející lék proti nemoci COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Pokud by se objevil pacient s vážným průběhem, dodá experimentální lék do ČR, řekl po jednání se zástupci nemocnic v pražském Motole náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Na COVID-19 zatím neexistuje žádný lék ani vakcína. Lékaři tak nakaženým podávají pouze přípravky, které zmírňují symptomy nemoci, mezi něž patří horečka, kašel a dušnost.

První tři případy byly v Česku oznámeny v neděli, všichni nakažení pobývali v rizikových oblastech na severu Itálie. Šlo o americkou studentku z Milána, profesora, který se účastnil odborné konference v Udine, a muže z Děčína, který byl s rodinou na lyžích v Benátsku. Dalším případem je třiapadesátiletá žena zatím hospitalizovaná v Ústí nad Labem, která byla na dovolené ve stejném hotelu jako muž z Děčína. Posledním případem je žena z Ekvádoru, která byla od soboty v izolaci. Čtyři z nakažených jsou hospitalizováni na Bulovce, pátá žena bude zřejmě z ústecké Masarykovy nemocnice také převezena do Prahy. Hygienici prověřili všechny jejich kontakty a tito lidé jsou v domácí karanténě

Celkem bylo v ČR dosud testováno 262 lidí, informoval vpodvečer ministr. Výsledky dalších testů budou známy ve středu ráno. Vybrané nemocnice budou schopny testovat na koronavirus denně až 600 vzorků, kromě Prahy a Ostravy také v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ústí nad Labem. Zdravotníci také zavádějí systém testování doma. V preventivní karanténě je kvůli možné nákaze přes 300 lidí. Všichni tři mobilní operátoři budou ode dneška posílat zákazníkům vracejícím se z ciziny informační SMS o nebezpečí nákazy.

Ministerstvo zdravotnictví by mělo centralizovat nákupy roušek a respirátorů pro nemocnice a dohodnout se s výrobci na jejich dodávání, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Apeloval také na lidi, aby nenakupovali roušky pro vlastní potřebu, podle něj tyto ochranné pomůcky potřebuje v první řadě zdravotnický personál.

Ministerstvo školství by v případě vypuknutí epidemie nemoci COVID-19 v ČR mohlo vyhlásit zvláštní prázdniny. Výuka by se mohla omezit také na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví či krajských hygieniků, po dohodě s nimi případně i ředitele školy. Vedení České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) se po dohodě s hygieniky rozhodlo, že kvůli nákaze svého profesora prodlouží zrušení výuky do konce týdne, tedy do 8. března. Největší vysoká škola - Univerzita Karlova v Praze - funguje bez omezení, na rektorátu zřídila štáb, který situaci sleduje a vyhodnocuje. Od středy do odvolání omezuje citelně výuku i brněnská Veterinární a farmaceutická univerzita (VFU).

Bezpečnostní rada státu bude jednat o osudu akcí s větším počtem diváků, o koronaviru budou v Praze mluvit i premiéři visegrádské čtyřky. Kabinet už v pondělí zrušil cvičení Obrana 2020. Krizové orgány, které měly cvičit reakci na takzvanou hybridní válku, musí teď řešit situaci kolem koronaviru. Vláda také rozhodla, že se Světový pohár v biatlonu tento týden v Novém Městě na Moravě pojede, závodníci se ale budou muset obejít bez přítomnosti fanoušků. Babiš dnes řekl, že český stát počítá s kompenzacemi za ztráty vzniklé zákazem účasti diváků. Ministr Vojtěch přitom ještě v pondělí uvedl, že stát o finanční kompenzaci neuvažuje, protože jde podle zákona o vyšší moc.